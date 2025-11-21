कोटा से गोपालपुरा तक बनेगी 4.9 किमी लंबी टनल, ट्रैफिक चालू होते ही 25 किलोमीटर का चक्कर जाएगा कट

टनल के चेचट की तरफ दोनों ट्यूब तैयार हो गई हैं. कोटा जिले में चेचट की ओर टनल की दोनों ट्यूब में डामरीकरण का काम शुरू हो गया है. टनल के अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल, सेंसर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल के अनुसार इस हिस्से का काम 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और फरवरी तक तैयार होने की उम्मीद है.