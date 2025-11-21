कोटा से गोपालपुरा तक बनेगी 4.9 किमी लंबी टनल, ट्रैफिक चालू होते ही 25 किलोमीटर का चक्कर जाएगा कट
Kota Tunnel: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बन रही 4.9 किमी लंबी टनल मार्च 2026 तक ट्रैफिक के लिए खुल जाएगी. इससे 25 किमी का अतिरिक्त चक्कर खत्म और NH-52 पर ट्रैफिक कम होगा.
Published: Nov 21, 2025, 10:13 AM IST | Updated: Nov 21, 2025, 10:13 AM IST
दिल्ली से मुंबई जाने वाले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है. राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बन रही 4.9 किलोमीटर लंबी टनल मार्च 2026 तक ट्रैफिक के लिए खुल जाएगी. इस 8 लाइन की टनल का करीब 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और निर्माण युद्धस्तर पर जारी है.
टनल के चेचट की तरफ दोनों ट्यूब तैयार हो गई हैं. कोटा जिले में चेचट की ओर टनल की दोनों ट्यूब में डामरीकरण का काम शुरू हो गया है. टनल के अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल, सेंसर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल के अनुसार इस हिस्से का काम 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और फरवरी तक तैयार होने की उम्मीद है.