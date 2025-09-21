Zee Rajasthan
'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग

Alwar News: अलवर में नशा मुक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए नमो युवा मैराथन का आयोजन किया गया. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर 8,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाई, जिसका उद्देश्य 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' का संदेश देना था.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 21, 2025, 11:42 AM IST | Updated: Sep 21, 2025, 11:42 AM IST
अलवर

अलवर में नशा मुक्त और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को लेकर एक बड़ा आयोजन हुआ. आज सुबह नमो युवा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 8,000 से अधिक बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की और खुद भी इसमें दौड़े, जिससे प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ा.
मैराथन का मुख्य उद्देश्य

इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य नशामुक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना था. यह आयोजन 'फिट इंडिया' और 'खेलो इंडिया' के संदेश को भी आगे बढ़ा रहा था. मैराथन कंपनी बाग से शुरू होकर नंगली सर्किल, एसएमडी चौराहा और मोती डूंगरी होते हुए प्रताप ऑडिटोरियम पर समाप्त हुई.