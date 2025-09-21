'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग

अलवर में नशा मुक्त और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को लेकर एक बड़ा आयोजन हुआ. आज सुबह नमो युवा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 8,000 से अधिक बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की और खुद भी इसमें दौड़े, जिससे प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ा.