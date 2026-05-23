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Nautapa: 45 डिग्री की गर्मी में फोन-लैपटॉप ओवरहीट? भूलकर भी न करें ये गलतियां

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 23, 2026, 10:59 AM|Updated: May 23, 2026, 10:59 AM

Rajasthan News: नौतपा की भीषण गर्मी में स्मार्टफोन और लैपटॉप को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कार के डैशबोर्ड पर रखने से बचें, चार्जिंग के वक्त कवर हटाएं और लैपटॉप को बेड के बजाय टेबल पर चलाएं. फोन गर्म होने पर फ्रिज में रखने की गलती बिल्कुल न करें.

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Nautapa Heat Tips

राजस्थान में नौतपा की शुरुआत होते ही सूर्य देव आसमान से आग उगल रहे हैं. जब पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के पार जाने लगता है, तो इंसान तो क्या, बेजान मशीनें भी हांफने लगती हैं. हम खुद को झुलसाने वाली धूप से बचाने के लिए तो छाता, चश्मा और सनस्क्रीन निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे सबसे वफादार साथी-यानी हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप-इस चिलचिलाती गर्मी में चुपचाप 'गैजेट सिकनेस' का शिकार हो रहे होते हैं.
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Laptop Overheating Tips

गैजेट्स का हद से ज्यादा गर्म होना न सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस को कछुए जैसा धीमा कर देता है, बल्कि उनकी बैटरी लाइफ को हमेशा के लिए डेड कर सकता है या स्क्रीन को डैमेज कर सकता है. इस नौतपा में आपके हजारों-लाखों रुपये का नुकसान होने से बचाने के लिए, पेश हैं टेक एक्सपर्ट्स की 5 बेहद काम की 'लाइफ-सेविंग' ट्रिक्स...
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Laptop Overheating Tips

कई बार हम गाड़ी ड्राइव करते समय या नेविगेशन देखते वक्त फोन को कार के डैशबोर्ड पर बने होल्डर में लगा देते हैं, जहां उस पर सीधी धूप पड़ती है.कड़कती धूप में कार का बंद शीशा 'ग्रीन-हाउस इफेक्ट' पैदा करता है. इससे कार के अंदरूनी डैशबोर्ड का तापमान महज कुछ मिनटों में 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो फोन को अंदर से पिघलाने के लिए काफी है.
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Laptop Smartphone Overheating

फोन को कभी भी सीधी धूप में या बंद खड़ी कार के अंदर न छोड़ें. बाइक चलाते समय भी फोन को जींस की फ्रंट पॉकेट (जहां सीधे गर्म हवा लगती है) में रखने के बजाय बैग के अंदर किसी कपड़े में लपेटकर रखें ताकि लू के थपेड़ों से बचाव हो सके.
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स्मार्टफोन और लैपटॉप चार्ज होते समय स्वाभाविक रूप से बिजली के प्रवाह के कारण हीट (गर्मी) जनरेट करते हैं. गर्मी के दिनों में अगर आपके फोन पर मोटा सिलिकॉन, प्लास्टिक या लेदर का फैंसी बैक कवर चढ़ा हुआ है, तो वह अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इंसान को मई की गर्मी में लेदर जैकेट पहना दी जाए.
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नौतपा के इन दिनों में फोन या लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाते समय उसका बैक कवर/केस अनिवार्य रूप से हटा दें. साथ ही, रात को सोते समय फोन को कभी भी तकिए, सोफे या गद्दे के नीचे रखकर चार्ज न करें, क्योंकि ये कपड़ा और स्पंज गर्मी को सोखकर फोन का तापमान बढ़ा देते हैं.
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Laptop Smartphone Overheating

वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस के काम के दौरान हमारी आदत होती है कि हम लैपटॉप को बिस्तर, सोफे या तकिए पर टिकाकर बैठ जाते हैं. ऐसा करने से लैपटॉप के ठीक नीचे और साइड्स में बने 'कूलिंग वेंट्स' (गर्म हवा बाहर निकालने के छोटे छेद) कपड़े या गद्दे में धंसकर पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं. गर्म हवा अंदर ही कैद रह जाती है, जिससे प्रोसेसर ओवरहीट होकर अचानक हैंग या रीस्टार्ट होने लगता है.
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हमेशा लैपटॉप को किसी फ्लैट और सख्त सतह जैसे लकड़ी की टेबल, डेस्क या लैपटॉप स्टैंड पर ही रखकर इस्तेमाल करें. इससे लैपटॉप के निचले हिस्से में हवा का क्रॉस-वेंटिलेशन आसानी से बना रहता है.
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जब बाहर का वातावरण पहले से ही भट्टी की तरह तप रहा हो, तब आपके फोन का प्रोसेसर अगर अंदरूनी रूप से भी भारी काम करेगा, तो वह तुरंत हीट पकड़ लेगा. चिलचिलाती धूप में फुल ब्राइटनेस पर स्क्रीन चलाना, बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप्स का खुला होना और लगातार भारी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करना फोन को ब्लास्टिंग जोन में ले जाता है.
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जब बाहर का वातावरण पहले से ही भट्टी की तरह तप रहा हो, तब आपके फोन का प्रोसेसर अगर अंदरूनी रूप से भी भारी काम करेगा, तो वह तुरंत हीट पकड़ लेगा. चिलचिलाती धूप में फुल ब्राइटनेस पर स्क्रीन चलाना, बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप्स का खुला होना और लगातार भारी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करना फोन को ब्लास्टिंग जोन में ले जाता है. धूप में निकलते समय स्क्रीन ब्राइटनेस को हमेशा 'ऑटो' मोड पर रखें. जीपीएस (GPS), ब्लूटूथ, लोकेशन और वाई-फाई/हॉटस्पॉट का इस्तेमाल न होने पर उन्हें तुरंत बंद कर दें. रैम (RAM) को खाली रखने के लिए बैकग्राउंड ऐप्स को समय-समय पर 'क्लियर ऑल' करते रहें.
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अक्सर लोग फोन को हाथ में अत्यधिक गर्म महसूस होने पर या 'Overheating Alert' का मैसेज आने पर उसे तुरंत ठंडा करने के लिए एसी (AC) के वेंट के ठीक सामने रख देते हैं या कुछ महानुभाव तो उसे सीधे घरेलू फ्रिज या डीप-फ्रीजर में डाल देते हैं. यह गैजेट्स के लिए सबसे जानलेवा तरीका है. तापमान में अचानक आए इस भारी और झटकेदार बदलाव के कारण 'थर्मल शॉक' (Thermal Shock) पैदा होता है. इससे फोन के डिस्प्ले और मदरबोर्ड के अंदर 'मॉइस्चर' यानी पानी की बारीक बूंदें (कंडेनसेशन) जम जाती हैं, जिससे फोन शॉर्ट-सर्किट होकर हमेशा के लिए कबाड़ बन सकता है.अगर फोन ओवरहीट हो जाए, तो तुरंत उसका इस्तेमाल बंद कर दें, चार्जिंग पिन निकाल दें, उसे 'फ्लाइट मोड' पर डालें, बैक कवर हटाएं और घर या ऑफिस के किसी ठंडे व छायादार कोने में (पंखा या कूलर की हवा में) 10 से 15 मिनट के लिए चुपचाप रख दें.
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इस नौतपा के दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच (जब गर्मी अपने चरम पर होती है) अपने गैजेट्स पर भारी टास्क जैसे बड़े वीडियो डाउनलोड करना, सिस्टम अपडेट करना या हैवी गेमिंग करने से बचें. कोशिश करें कि सुबह-सुबह या शाम ढलने के बाद ही अपने डिवाइसेज को फुल चार्ज कर लें, क्योंकि दोपहर की अत्यधिक गर्मी में फोन की चार्जिंग स्पीड भी बेहद धीमी हो जाती है और बैटरी सेल्स डैमेज होने का खतरा दोगुना हो जाता है.
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डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी है, किसी भी उपकरण (स्मार्टफोन/लैपटॉप) के अत्यधिक गर्म होने या तकनीकी खराबी आने पर हमेशा कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर या एक्सपर्ट से सलाह लें. घरेलू नुस्खों को अपनाते समय सावधानी बरतें
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