/Nautapa: 45 डिग्री की गर्मी में फोन-लैपटॉप ओवरहीट? भूलकर भी न करें ये गलतियां

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Laptop Smartphone Overheating अक्सर लोग फोन को हाथ में अत्यधिक गर्म महसूस होने पर या 'Overheating Alert' का मैसेज आने पर उसे तुरंत ठंडा करने के लिए एसी (AC) के वेंट के ठीक सामने रख देते हैं या कुछ महानुभाव तो उसे सीधे घरेलू फ्रिज या डीप-फ्रीजर में डाल देते हैं. यह गैजेट्स के लिए सबसे जानलेवा तरीका है. तापमान में अचानक आए इस भारी और झटकेदार बदलाव के कारण 'थर्मल शॉक' (Thermal Shock) पैदा होता है. इससे फोन के डिस्प्ले और मदरबोर्ड के अंदर 'मॉइस्चर' यानी पानी की बारीक बूंदें (कंडेनसेशन) जम जाती हैं, जिससे फोन शॉर्ट-सर्किट होकर हमेशा के लिए कबाड़ बन सकता है.अगर फोन ओवरहीट हो जाए, तो तुरंत उसका इस्तेमाल बंद कर दें, चार्जिंग पिन निकाल दें, उसे 'फ्लाइट मोड' पर डालें, बैक कवर हटाएं और घर या ऑफिस के किसी ठंडे व छायादार कोने में (पंखा या कूलर की हवा में) 10 से 15 मिनट के लिए चुपचाप रख दें.