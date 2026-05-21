/Jaipur Congress Protest: NEET घोटाले पर कांग्रेस का 'हल्लाबोल', भारी पुलिस बल और पानी की बौछारे, देखें तस्वीरें

Rajasthan Congress Protest: जयपुर में नीट घोटाले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया, जहां पुलिस ने वॉटर कैनन चलाकर कार्यकर्ताओं को रोका. वहीं, BJP ने राहुल गांधी के बयान के विरोध में पुतला फूंककर कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त जवाबी प्रदर्शन किया.
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Congress Protest Jaipur
राजधानी जयपुर की सड़कें आज पूरी तरह से सियासी अखाड़े में तब्दील हो गईं. नीट (NEET UG 2026) पेपर लीक और घोटाले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 'हल्लाबोल' प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प और भारी धक्का-मुक्की देखने को मिली.हालात को बेकाबू होता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की और वॉटर कैनन (पानी की बौछारें) का इस्तेमाल किया, जिससे शहर के बीचों-बीच काफी देर तक हाई-वोल्टेज ड्रामा और तनाव की स्थिति बनी रही.
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में सुबह कांग्रेस नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं का सैलाब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (PCC) से रवाना हुआ.यह पैदल मार्च शहीद स्मारक होते हुए सीधे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश मुख्यालय की ओर कूच कर रहा था.जैसे ही कांग्रेस का काफिला बीजेपी दफ्तर के नजदीक पहुंचा, वहां तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने के लिए मजबूत बैरिकेड्स लगा दिए. जोश में आए कार्यकर्ताओं ने जब बैरिकेड्स लांघने की कोशिश की, तो पुलिस ने वॉटर कैनन चलाकर भीड़ को खदेड़ा.
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प्रदर्शन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक घोटाले में बीजेपी और सत्ता से जुड़े रसूखदार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसके कारण जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम नहीं कर पा रही हैं. इसके साथ ही कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया.
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सियासी पारा तब और चढ़ गया जब कांग्रेस के इस प्रदर्शन के समानांतर ही सत्तारूढ़ बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई.भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय पर इकट्ठा होकर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका.
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बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है. बीजेपी ने इसे 'सम्मान और राष्ट्रवाद की रक्षा' का आंदोलन करार देते हुए कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच करने की भी चेतावनी दी.
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सत्तारूढ़ और विपक्ष, दोनों ही प्रमुख दलों के बड़े प्रदर्शन एक ही समय और लगभग आमने-सामने के रूट पर होने के कारण जयपुर पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए.किसी भी तरह के खूनी संघर्ष या कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए जयपुर पुलिस ने चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल, आरएसी (RAC) की टुकड़ियां और वज्र वाहनों को तैनात कर दिया.शहर के मध्य क्षेत्र में ट्रैफिक को पूरी तरह डायवर्ट करना पड़ा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी जाम का सामना करना पड़ा.
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जयपुर में दोनों दलों का इस तरह आमने-सामने आना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर दोनों दल शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं. कुछ समय पहले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के मुद्दे पर भी कांग्रेस और बीजेपी के महिला मोर्चे इसी तरह पीसीसी और बीजेपी मुख्यालय के बाहर आपस में भिड़ गए थे, जिन्हें पुलिस ने बेहद सूझबूझ से बीच रास्ते में ही रोक दिया था.