/Jaipur Congress Protest: NEET घोटाले पर कांग्रेस का 'हल्लाबोल', भारी पुलिस बल और पानी की बौछारे, देखें तस्वीरें

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Congress Protest Jaipur राजधानी जयपुर की सड़कें आज पूरी तरह से सियासी अखाड़े में तब्दील हो गईं. नीट (NEET UG 2026) पेपर लीक और घोटाले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 'हल्लाबोल' प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प और भारी धक्का-मुक्की देखने को मिली.हालात को बेकाबू होता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की और वॉटर कैनन (पानी की बौछारें) का इस्तेमाल किया, जिससे शहर के बीचों-बीच काफी देर तक हाई-वोल्टेज ड्रामा और तनाव की स्थिति बनी रही.