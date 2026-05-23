/हर साल बनेंगी 6 करोड़ चिप, जोधपुर का 'कंकानी' बनेगा राजस्थान की सिलिकॉन वैली!

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Rajasthan Silicon Valley विशेषज्ञों की मानें तो राजस्थान के पास सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए कई बड़े फायदे हैं. चिप निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सिलिका सैंड और क्वार्ट्ज राजस्थान के जयपुर, बूंदी और दौसा जैसे जिलों में अच्छी मात्रा में मिलता है. इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा की भरपूर उपलब्धता है, जिससे कंपनियों को सस्ती और ग्रीन बिजली मिल सकती है.