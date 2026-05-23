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हर साल बनेंगी 6 करोड़ चिप, जोधपुर का 'कंकानी' बनेगा राजस्थान की सिलिकॉन वैली!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 23, 2026, 06:54 PM|Updated: May 23, 2026, 06:54 PM

Semiconductor Cluster Rajasthan: राजस्थान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है. भिवाड़ी में पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर की शुरुआत हुई है, जहां हर साल 6 करोड़ चिप्स बनेंगी. सरकार जोधपुर-पाली क्षेत्र को “सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान” बनाने पर काम कर रही है.

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राजस्थान अब तेजी से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़ा हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच एक अहम बैठक हुई. यह बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़े कई उद्योगपति और निवेशक भी मौजूद रहे.
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बैठक में राजस्थान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और नए निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. खास बात यह रही कि हाल ही में भिवाड़ी में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है, जिसे राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
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जानकारी के मुताबिक भिवाड़ी में करीब 50 एकड़ में यह बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है. यहां हर साल लगभग 6 करोड़ चिप्स का निर्माण होगा. माना जा रहा है कि इससे राजस्थान देश के उभरते टेक्नोलॉजी राज्यों में शामिल हो सकता है.
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बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू कर दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि इससे सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा.
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सीएम ने यह भी बताया कि जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कंकानी इलाके को “सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान” के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. सरकार का फोकस अब राजस्थान को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के बड़े केंद्र के तौर पर तैयार करने पर है.
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इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा प्रदेश के युवाओं को मिलने वाला है. माना जा रहा है कि भिवाड़ी क्लस्टर और जोधपुर की प्रस्तावित सिलिकॉन वैली के जरिए आने वाले पांच सालों में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे. इससे राजस्थान के इंजीनियरिंग और तकनीकी युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की तरफ कम जाना पड़ेगा.
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सरकार को उम्मीद है कि इन बड़े निवेशों से राज्य के राजस्व में भी बड़ा इजाफा होगा. अरबों रुपये के निवेश से सरकार को टैक्स के रूप में अच्छी आमदनी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास जैसे कामों में किया जा सकेगा.
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विशेषज्ञों की मानें तो राजस्थान के पास सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए कई बड़े फायदे हैं. चिप निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सिलिका सैंड और क्वार्ट्ज राजस्थान के जयपुर, बूंदी और दौसा जैसे जिलों में अच्छी मात्रा में मिलता है. इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा की भरपूर उपलब्धता है, जिससे कंपनियों को सस्ती और ग्रीन बिजली मिल सकती है.
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इसके साथ ही दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC का बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है. इससे तैयार माल को गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंचाना आसान हो जाता है. यही वजह है कि अब बड़ी कंपनियां राजस्थान को निवेश के लिए बेहतर विकल्प के रूप में देख रही हैं.
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