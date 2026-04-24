/गर्मियां बदलेंगी राजस्थान की किस्मत, अब बिना LPG के फ्री में बनेगा खाना! जानें कैसे

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राजस्थान अपनी तेज धूप और रेगिस्तानी गर्मी के लिए जाना जाता है. गर्मियों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि बाहर निकलना भी मुश्किल लगता है. लेकिन अब यही कड़ी धूप लोगों के काम आ सकती है. खासकर जब रसोई गैस यानी एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं और कई जगह सप्लाई को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं, तब सोलर कुकर एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आ रहा है.