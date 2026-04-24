/गर्मियां बदलेंगी राजस्थान की किस्मत, अब बिना LPG के फ्री में बनेगा खाना! जानें कैसे

Rajasthan Solar Cooker: राजस्थान में बढ़ती गैस कीमतों के बीच सोलर कुकर सस्ता और असरदार विकल्प बन रहा है. तेज धूप वाले इस राज्य में इससे गैस की बचत, कम खर्च और सुरक्षित खाना पकाना संभव है, खासकर ग्रामीण इलाकों में यह काफी मददगार साबित हो सकता है.
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राजस्थान अपनी तेज धूप और रेगिस्तानी गर्मी के लिए जाना जाता है. गर्मियों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि बाहर निकलना भी मुश्किल लगता है. लेकिन अब यही कड़ी धूप लोगों के काम आ सकती है. खासकर जब रसोई गैस यानी एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं और कई जगह सप्लाई को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं, तब सोलर कुकर एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आ रहा है.
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हाल के समय में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. हर महीने सिलेंडर भरवाना कई परिवारों के लिए भारी पड़ रहा है. ऐसे में लोग अब ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे खर्च कम हो और काम भी चलता रहे. इसी वजह से सोलर कुकर की चर्चा फिर से बढ़ने लगी है.
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राजस्थान की बात करें तो यहां साल के करीब 300 से 325 दिन तेज धूप रहती है. आसमान साफ रहता है और सूरज की रोशनी सीधी जमीन पर पड़ती है. यही वजह है कि यहां सौर ऊर्जा का इस्तेमाल काफी असरदार साबित हो सकता है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि राजस्थान सोलर एनर्जी के मामले में देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक है.
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सोलर कुकर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें गैस या बिजली की जरूरत नहीं पड़ती. यह पूरी तरह सूरज की रोशनी पर चलता है. अगर कोई परिवार दिन में एक बार भी इसमें खाना बनाता है, तो साल भर में कई गैस सिलेंडर बचाए जा सकते हैं. इससे सीधे तौर पर घर का खर्च कम होता है.
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खाने की गुणवत्ता की बात करें तो सोलर कुकर में धीमी आंच पर खाना पकता है. इससे खाने के पोषक तत्व ज्यादा सुरक्षित रहते हैं. यानी खाना सिर्फ सस्ता ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर हो सकता है. इसके अलावा इसमें जलने या फटने का खतरा भी नहीं होता, जिससे यह काफी सुरक्षित माना जाता है.
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ग्रामीण इलाकों में जहां गैस सिलेंडर पहुंचाना और रिफिल करवाना मुश्किल होता है, वहां सोलर कुकर काफी मददगार साबित हो सकता है. लोगों को बार-बार गैस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. एक बार कुकर खरीदने के बाद लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और मेंटेनेंस भी लगभग नहीं के बराबर है.
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महिलाओं के लिए भी यह एक आसान विकल्प है. सोलर कुकर में खाना रखकर बार-बार देखने की जरूरत नहीं होती. इसमें खाना धीरे-धीरे अपने आप पकता रहता है, जिससे महिलाएं अपने दूसरे काम भी आराम से कर सकती हैं. इससे समय की भी बचत होती है.
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देखा जाए तो राजस्थान जैसी जगह के लिए सोलर कुकर कोई नई चीज नहीं, बल्कि एक जरूरी समाधान बन सकता है. अगर लोग धीरे-धीरे इसे अपनाना शुरू करें, तो गैस पर निर्भरता कम हो सकती है और खर्च में भी राहत मिल सकती है. अब समय आ गया है कि घरों में गैस चूल्हे के साथ-साथ सूरज की ऊर्जा का भी सही इस्तेमाल किया जाए.