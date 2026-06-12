/60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

Banswara Marriage: बांसवाड़ा के सालिया गांव में 60 वर्षीय रतना और 58 वर्षीय कड़वी देवी का 25 साल बाद नोतरा विवाह बेटों ने कराया. आर्थिक हालात सुधरने पर पूरे रीति-रिवाज से शादी हुई, ढोल-नृत्य और ग्रामीणों की मौजूदगी में यह समारोह चर्चा में रहा.
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बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ चौकी अंतर्गत आने वाले सालिया गांव में एक अनोखा विवाह समारोह लोगों के बीच चर्चा का कारण बना हुआ है. यहां 60 साल के रतना और 58 साल की कड़वी देवी का आदिवासी समाज की परंपराओं के अनुसार विधिवत नोतरा (विवाह संस्कार) कराया गया. इस पूरे आयोजन की खास बात यह रही कि शादी की सारी जिम्मेदारी उनके चारों बेटों ने मिलकर निभाई.
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जानकारी के मुताबिक, रतना और कड़वी देवी करीब 25 साल पहले नातरा प्रथा के तहत एक साथ रहने लगे थे. उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार उनका विवाह नहीं हो सका. समय के साथ जब हालात बेहतर हुए तो बेटों ने अपने माता-पिता को समाज में सम्मान और वैवाहिक पहचान दिलाने का फैसला किया.
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इसके बाद पूरे पारंपरिक तरीके से शादी की तैयारियां शुरू की गईं. हल्दी की रस्म से लेकर बाकी सभी रीति-रिवाज निभाए गए. गांव में ढोल-कुंडी की थाप गूंजती रही और मंगल गीतों के बीच यह पूरा आयोजन बेहद भावुक और खुशी भरा माहौल बन गया. बुजुर्ग दंपती ने परंपरा के अनुसार फेरे भी लिए.
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इस शादी में सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग भी शामिल हुए. हर किसी ने इस अनोखे पल का हिस्सा बनकर दंपती को आशीर्वाद दिया. महिलाओं ने लोकगीत गाए और युवाओं ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य कर माहौल को और भी खास बना दिया.
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सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब रस्मों के दौरान बेटों ने अपने पिता रतना को कंधे पर बैठाकर डांस किया. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे और माहौल पूरी तरह खुशी से भर गया.
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यह पूरा मामला बुधवार, 10 जून का बताया जा रहा है. गांव में इस शादी की खूब चर्चा है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे परंपरा और परिवार के सम्मान का एक अनोखा उदाहरण बता रहे हैं.