/60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

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Banswara Marriage बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ चौकी अंतर्गत आने वाले सालिया गांव में एक अनोखा विवाह समारोह लोगों के बीच चर्चा का कारण बना हुआ है. यहां 60 साल के रतना और 58 साल की कड़वी देवी का आदिवासी समाज की परंपराओं के अनुसार विधिवत नोतरा (विवाह संस्कार) कराया गया. इस पूरे आयोजन की खास बात यह रही कि शादी की सारी जिम्मेदारी उनके चारों बेटों ने मिलकर निभाई.