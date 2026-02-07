Zee Rajasthan
राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल

Rajasthan Census: 2027 की जनगणना सिर्फ गिनती नहीं, हर घर की पूरी तस्वीर बनाएगी. रसोई, फर्श, शौचालय, अनाज, गैस, मोबाइल-इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं तक का डाटा जुटाया जाएगा. इससे नीति, आवास और राशन योजना तय होगी.

Published: Feb 07, 2026, 04:29 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 04:29 PM IST
देश का हर घर...हर रसोई...हर कमरे और हर मोबाइल अब सरकार की नजर में होगा…क्योंकि भारत में शुरू हो रही है नई जनगणना और इस बार सवाल सिर्फ गिनती के नहीं…बल्कि ज़िंदगी की पूरी तस्वीर बनाने वाले हैं. आप चावल ज्यादा खाते हैं या गेहूं..आपके घर में गैस सिलेंडर है या चूल्हा...आपके फर्श पर टाइलें हैं या मिट्टी...घर में शौचालय है या नहीं...मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप सबकी होगी एंट्री. यह जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आरक्षण से लेकर आवास और राशन तक की नीति तय करने वाली सबसे बड़ी कवायद है. 2011 के पुराने आंकड़ों से देश चल रहा था. अब होने वाली जनगणना से असली तस्वीर सामने आएगी.
पंद्रह साल बाद जनगणना-2027 की तैयारियों शुरू हो गई है. जिसमें प्रगणक कागज-कलम की जगह हाथों में टेबलेट लेकर फील्ड में उतरेंगे. दो चरणों में होने वाली जनगणना डिजिटलाइज्ड होगी. पहले चरण में मकान सूचीकरण का काम 16 मई से 14 जून 2026 के बीच में होगा. स्व-गणना के लिए विकल्प भी 1 मई 2026 से 15 मई 2026 की समयावधि के लिए रहेगा. इस बार की जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती भर नहीं होगी. बल्कि सरकार आपके घर की रसोई से लेकर छत तक की पूरी कहानी जानना चाहती है. मई से राजस्थान में शुरू होने जा रही इस प्रक्रिया में जनगणना कर्मचारी जब दरवाजा खटखटाएगा, तो वह यह नहीं पूछेगा कि घर में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह भी जानना चाहेगा कि आपके घर में चावल ज्यादा पकता है या गेहूं, फर्श पर टाइलें हैं या मिट्टी, और मोबाइल-इंटरनेट आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा बन चुका है. इस बार सरकार ने जनगणना के लिए 33 सवाल तय किए हैं. जिनका मकसद देश की असली तस्वीर को ज्यादा बारीकी से समझना है. सवालों के जरिए यह जाना जाएगा कि लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, उनके पास कौन-कौन सी सुविधाएं हैं और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होती हैं. जनगणना कर्मचारी यह पूछेगा कि आपका मकान आपका अपना है या किराए का, उसकी छत पक्की है या कच्ची, फर्श पर सीमेंट और टाइलें हैं या अब भी कच्चा फर्श है, घर में शौचालय है या नहीं और कुल कितने कमरे हैं.