राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल

पंद्रह साल बाद जनगणना-2027 की तैयारियों शुरू हो गई है. जिसमें प्रगणक कागज-कलम की जगह हाथों में टेबलेट लेकर फील्ड में उतरेंगे. दो चरणों में होने वाली जनगणना डिजिटलाइज्ड होगी. पहले चरण में मकान सूचीकरण का काम 16 मई से 14 जून 2026 के बीच में होगा. स्व-गणना के लिए विकल्प भी 1 मई 2026 से 15 मई 2026 की समयावधि के लिए रहेगा. इस बार की जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती भर नहीं होगी. बल्कि सरकार आपके घर की रसोई से लेकर छत तक की पूरी कहानी जानना चाहती है. मई से राजस्थान में शुरू होने जा रही इस प्रक्रिया में जनगणना कर्मचारी जब दरवाजा खटखटाएगा, तो वह यह नहीं पूछेगा कि घर में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह भी जानना चाहेगा कि आपके घर में चावल ज्यादा पकता है या गेहूं, फर्श पर टाइलें हैं या मिट्टी, और मोबाइल-इंटरनेट आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा बन चुका है. इस बार सरकार ने जनगणना के लिए 33 सवाल तय किए हैं. जिनका मकसद देश की असली तस्वीर को ज्यादा बारीकी से समझना है. सवालों के जरिए यह जाना जाएगा कि लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, उनके पास कौन-कौन सी सुविधाएं हैं और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होती हैं. जनगणना कर्मचारी यह पूछेगा कि आपका मकान आपका अपना है या किराए का, उसकी छत पक्की है या कच्ची, फर्श पर सीमेंट और टाइलें हैं या अब भी कच्चा फर्श है, घर में शौचालय है या नहीं और कुल कितने कमरे हैं.