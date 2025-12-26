31 दिसंबर से पहले PAN–आधार लिंक नहीं कराया तो नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, जानिए क्या होंगे नुकसान

1/7

राजस्थान के जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार इनरोलमेंट आईडी की मदद से PAN कार्ड बनवाया था, उनके लिए अब एक जरूरी काम पूरा करना बेहद ही जरूरी हो गया है. भारत सरकार और आयकर विभाग की ओर से यह साफ बताया गया है कि ऐसे सभी PAN धारकों को अपने PAN कार्ड को वास्तविक आधार नंबर से लिंक करना होगा. इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. जिसका मतलब है कि इस जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं.