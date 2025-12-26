Zee Rajasthan
31 दिसंबर से पहले PAN–आधार लिंक नहीं कराया तो नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, जानिए क्या होंगे नुकसान

PAN-Aadhar Card Link: 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार इनरोलमेंट आईडी से PAN बनवाने वालों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार–PAN लिंक करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय हो सकता है, जिससे ITR, रिफंड और वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे.

Published: Dec 26, 2025, 01:07 PM IST | Updated: Dec 26, 2025, 01:07 PM IST
राजस्थान के जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार इनरोलमेंट आईडी की मदद से PAN कार्ड बनवाया था, उनके लिए अब एक जरूरी काम पूरा करना बेहद ही जरूरी हो गया है. भारत सरकार और आयकर विभाग की ओर से यह साफ बताया गया है कि ऐसे सभी PAN धारकों को अपने PAN कार्ड को वास्तविक आधार नंबर से लिंक करना होगा. इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. जिसका मतलब है कि इस जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं.
जानकारी के अनुसार, अगर आपने तय समय सीमा तक PAN–आधार की लिंकिंग नहीं कराई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड बंद किया जा सकता है. PAN के निष्क्रिय होते ही यह व्यावहारिक रूप से बेकार हो जाएगा और जिसके बाद आप इसे किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. आयकर विभाग के अनुसार, उन्होंने यह कदम फर्जी और गलत दस्तावेजों के इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया है.