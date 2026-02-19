Zee Rajasthan
mobile app

पंचायत चुनाव में होगा बड़ा बदलाव, इस तरह का दिखाई देगा बैलेट पेपर!

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा. नोटा विकल्प शामिल रहेगा. मतगणना हाथ से होगी, नतीजे देर से आएंगे. 30 पंचायतों में 30 सरपंच और 240 वार्ड पंच चुने जाएंगे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Feb 19, 2026, 06:28 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 06:28 PM IST
1/7

Rajasthan Panchayat Chunav

Rajasthan Panchayat Chunav1/7
आगामी राजस्थान पंचायत चुनाव इस बार कुछ नए बदलावों के साथ होने जा रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पंच और सरपंच दोनों पदों के चुनाव अब मतपत्र के जरिए होंगे. यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की गति और नतीजों के समय पर भी असर डाल सकता है. बैलेट पेपर के वापसी से चुनाव अमले और प्रत्याशियों, दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.
2/7

Rajasthan Panchayat Chunav

Rajasthan Panchayat Chunav2/7
इस बार पंच के लिए मतपत्र गुलाबी रंग के कागज पर तैयार किया जाएगा, जबकि सरपंच का मतपत्र सफेद कागज पर होगा. मतपत्र की चौड़ाई लगभग 4 इंच तय की गई है. ऊपरी हिस्से में काली सीमारेखा होगी, बाई ओर क्रमांक और दाई ओर पंचायत वार्ड से जुड़ी निर्वाचन जानकारी दी जाएगी. सभी विवरण स्पष्ट रूप से हिन्दी में होंगे. प्रत्याशियों के नाम बाई ओर और उनके चुनाव चिन्ह दाई ओर छापे जाएंगे. नोटा का विकल्प भी सभी मतपत्रों में अनिवार्य रूप से शामिल होगा.