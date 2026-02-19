पंचायत चुनाव में होगा बड़ा बदलाव, इस तरह का दिखाई देगा बैलेट पेपर!

2/7

इस बार पंच के लिए मतपत्र गुलाबी रंग के कागज पर तैयार किया जाएगा, जबकि सरपंच का मतपत्र सफेद कागज पर होगा. मतपत्र की चौड़ाई लगभग 4 इंच तय की गई है. ऊपरी हिस्से में काली सीमारेखा होगी, बाई ओर क्रमांक और दाई ओर पंचायत वार्ड से जुड़ी निर्वाचन जानकारी दी जाएगी. सभी विवरण स्पष्ट रूप से हिन्दी में होंगे. प्रत्याशियों के नाम बाई ओर और उनके चुनाव चिन्ह दाई ओर छापे जाएंगे. नोटा का विकल्प भी सभी मतपत्रों में अनिवार्य रूप से शामिल होगा.