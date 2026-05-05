/Rajasthan News: राजस्थान का वो अद्भुत मंदिर, जहां विराजे हैं लेटे हुए हनुमान जी, जानें पूरी कहानी

Rajasthan Temple: अलवर का पांडुपोल मंदिर सरिस्का के जंगलों में स्थित है, जहां हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है. महाभारत काल में भीम द्वारा निर्मित मार्ग और झरने के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर शनिवार और मंगलवार को भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है.
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राजस्थान के अलवर जिले में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्रकृति और पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत संगम है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीचों-बीच स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं और इतिहास के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है.
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इस स्थान का संबंध महाभारत काल के पांडवों से माना जाता है.पौराणिक कथाओं के अनुसार, अपने निर्वासन (अज्ञातवास) के समय पांडव भाइयों ने इसी स्थान पर शरण ली थी. यहां भारी चट्टानों के बीच से एक सुंदर झरना निकलता दिखाई देता है.
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स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, जब पांडवों का मार्ग अवरुद्ध हुआ, तब महाबली भीम ने अपनी गदा के प्रहार से पहाड़ों के बीच यह मार्ग बनाया था, जिसे आज 'पांडुपोल' कहा जाता है.
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मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित भगवान हनुमान की मूर्ति है.पांडुपोल में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई (विश्राम) अवस्था में है, जो बेहद दुर्लभ मानी जाती है.बता दें कि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है, इसलिए दर्शन के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है.
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चूंकि यह मंदिर सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है, इसलिए यहां पहुंचने के लिए कुछ विशेष नियम हैं.मंदिर का रास्ता सरिस्का अभयारण्य के मुख्य गेट से होकर गुजरता है.
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निजी वाहनों के लिए प्रवेश केवल प्रत्येक शनिवार, मंगलवार और पूर्णिमा के दिन ही अनुमत है. प्रवेश का समय प्रातः 8 बजे से सायं 3 बजे तक रहता है.
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