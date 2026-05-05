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Rajasthan News: राजस्थान का वो अद्भुत मंदिर, जहां विराजे हैं लेटे हुए हनुमान जी, जानें पूरी कहानी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 05, 2026, 08:26 AM|Updated: May 05, 2026, 08:26 AM

Rajasthan Temple: अलवर का पांडुपोल मंदिर सरिस्का के जंगलों में स्थित है, जहां हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है. महाभारत काल में भीम द्वारा निर्मित मार्ग और झरने के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर शनिवार और मंगलवार को भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है.

Alwar Pandupol Hanuman Mandir1/7
राजस्थान के अलवर जिले में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्रकृति और पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत संगम है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीचों-बीच स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं और इतिहास के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है.
Alwar Pandupol Hanuman Mandir2/7
इस स्थान का संबंध महाभारत काल के पांडवों से माना जाता है.पौराणिक कथाओं के अनुसार, अपने निर्वासन (अज्ञातवास) के समय पांडव भाइयों ने इसी स्थान पर शरण ली थी. यहां भारी चट्टानों के बीच से एक सुंदर झरना निकलता दिखाई देता है.
Alwar Pandupol Hanuman Mandir3/7
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, जब पांडवों का मार्ग अवरुद्ध हुआ, तब महाबली भीम ने अपनी गदा के प्रहार से पहाड़ों के बीच यह मार्ग बनाया था, जिसे आज 'पांडुपोल' कहा जाता है.
Alwar Pandupol Hanuman Mandir4/7
मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित भगवान हनुमान की मूर्ति है.पांडुपोल में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई (विश्राम) अवस्था में है, जो बेहद दुर्लभ मानी जाती है.बता दें कि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है, इसलिए दर्शन के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है.
Alwar Pandupol Hanuman Mandir5/7
चूंकि यह मंदिर सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है, इसलिए यहां पहुंचने के लिए कुछ विशेष नियम हैं.मंदिर का रास्ता सरिस्का अभयारण्य के मुख्य गेट से होकर गुजरता है.
Alwar Pandupol Hanuman Mandir6/7
निजी वाहनों के लिए प्रवेश केवल प्रत्येक शनिवार, मंगलवार और पूर्णिमा के दिन ही अनुमत है. प्रवेश का समय प्रातः 8 बजे से सायं 3 बजे तक रहता है.
Alwar Pandupol Hanuman Mandir7/7
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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