/Rajasthan News: राजस्थान का वो अद्भुत मंदिर, जहां विराजे हैं लेटे हुए हनुमान जी, जानें पूरी कहानी

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मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित भगवान हनुमान की मूर्ति है.पांडुपोल में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई (विश्राम) अवस्था में है, जो बेहद दुर्लभ मानी जाती है.बता दें कि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है, इसलिए दर्शन के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है.