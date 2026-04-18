/Photos: जयपुर में अनोखी आर्ट एग्जीबिशन, पत्थरों से बनी वो कला जो उतर जाए सीधे दिल तक

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मूल रूप से विधिक पेशे (कानून) से जुड़े राजकुमार गुप्ता पिछले कई वर्षों से पत्थरों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बना रहे हैं. उनका मानना है कि प्रकृति का हर पत्थर अपने भीतर एक अनकही कहानी और विशिष्ट रंग समेटे हुए होता है. उनकी कला की खूबी यही है कि वे पत्थर के प्राकृतिक आकार से छेड़छाड़ किए बिना उसे एक भावुक कहानी का रूप दे देते हैं.