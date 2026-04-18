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Photos: जयपुर में अनोखी आर्ट एग्जीबिशन, पत्थरों से बनी वो कला जो उतर जाए सीधे दिल तक

Edited byArti PatelReported byMahesh pareek
Published: Apr 18, 2026, 01:55 PM|Updated: Apr 18, 2026, 01:56 PM

Rajasthan Tourisam: जयपुर के हवामहल में पेबल आर्टिस्ट राजकुमार गुप्ता की प्रदर्शनी शुरू हुई. प्रदर्शनी में नदी के साधारण पत्थरों से मां की ममता और प्रेम जैसी 40 से अधिक संवेदनशील कलाकृतियां उकेरी गई हैं. पेशे से वकील गुप्ता ने पत्थरों को भावनाओं की नई जुबां दी है.

Hawa Mahal Jaipur1/6
जयपुर का ऐतिहासिक हवामहल इन दिनों न केवल अपनी वास्तुकला, बल्कि प्रकृति के बेजान पत्थरों से उपजी सजीव कलाकारी के लिए भी चर्चा में है. हवामहल स्थित एग्जीबिशन हॉल में विख्यात पेबल आर्टिस्ट राजकुमार गुप्ता की दो दिवसीय अनोखी प्रदर्शनी का आगाज हो गया है, जहां नदी के साधारण पत्थरों को रचनात्मकता के जरिए भावनाओं के संसार में बदल दिया गया है.
Hawa Mahal Jaipur2/6
मूल रूप से विधिक पेशे (कानून) से जुड़े राजकुमार गुप्ता पिछले कई वर्षों से पत्थरों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बना रहे हैं. उनका मानना है कि प्रकृति का हर पत्थर अपने भीतर एक अनकही कहानी और विशिष्ट रंग समेटे हुए होता है. उनकी कला की खूबी यही है कि वे पत्थर के प्राकृतिक आकार से छेड़छाड़ किए बिना उसे एक भावुक कहानी का रूप दे देते हैं.
Hawa Mahal Jaipur3/6
प्रदर्शनी में 40 से अधिक बेजोड़ कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं. इनमें से कुछ प्रमुख थीम्स दर्शकों को भावुक कर रही हैं. बता दें कि एक कलाकृति में मां की गोद में दुबके मासूम बेटे के जुड़ाव को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि इसे देख दर्शक ठिठक जाते हैं.
Hawa Mahal Jaipur4/6
यह रचना युगों पुरानी प्रेम कहानियों की सादगी और गहराई को पत्थरों के जरिए बखूबी बयां करती है.आधुनिक पीढ़ी की आंतरिक उथल-पुथल और मानसिक द्वंद्व को पत्थरों की नजाकत से उकेरा गया है.
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हवामहल जैसे वैश्विक पर्यटन स्थल पर आयोजित यह प्रदर्शनी देशी-विदेशी पर्यटकों और स्थानीय कला प्रेमियों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है.
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समय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक. विशेषता यह है कि बिना किसी कटिंग या पॉलिश के, पत्थरों के प्राकृतिक रूप का कलात्मक उपयोग.
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