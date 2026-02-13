राजस्थान के लगभग 91.70 लाख लोगों की बढ़ेगी पेंशन, बस करना होगा कुछ दिनों का और इंतजार!
Rajasthan Pension: राजस्थान बजट 2026-27 में पेंशनधारियों के लिए राहत के संकेत मिले हैं और कवरेज बढ़ाने की योजना है, लेकिन प्रति माह कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी अंतिम राशि अभी तक स्पष्ट रूप से घोषित नहीं हुई है.
Published: Feb 13, 2026, 04:20 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 04:20 PM IST
राजस्थान विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर हो रही है. आम लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस बार पेंशन की राशि बढ़ाई गई है और अब हर महीने कितने रुपए मिलेंगे. उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल करने पर साफ होता है कि सरकार ने पेंशन को लेकर संकेत तो दिए हैं, लेकिन नई निश्चित राशि का ऐलान अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है.
बजट भाषण और दस्तावेजों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और सुधार का जिक्र जरूर है. सरकार ने पेंशन व्यवस्था को और पारदर्शी तथा सुगम बनाने की बात कही है. इसमें भुगतान प्रणाली को डिजिटल करने, सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने और पात्र लोगों तक समय पर राशि पहुंचाने पर जोर दिया गया है. हालांकि, प्रति माह मिलने वाली पेंशन की नई तय रकम का उल्लेख स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है.