राजस्थान के लगभग 91.70 लाख लोगों की बढ़ेगी पेंशन, बस करना होगा कुछ दिनों का और इंतजार!

राजस्थान विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर हो रही है. आम लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस बार पेंशन की राशि बढ़ाई गई है और अब हर महीने कितने रुपए मिलेंगे. उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल करने पर साफ होता है कि सरकार ने पेंशन को लेकर संकेत तो दिए हैं, लेकिन नई निश्चित राशि का ऐलान अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है.