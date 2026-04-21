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PM Kisan 23rd Installment Date : इन गलतियों से रुक सकती है आपकी किस्त, चेक करें स्टेटस अभी

Edited bySandhya YadavUpdated byPragati Pant
Published: Apr 21, 2026, 01:20 PM|Updated: Apr 21, 2026, 02:55 PM

PM Kisan 23rd Installment Date: PM किसान योजना की 23वीं किस्त जून अंत या जुलाई की शुरुआत में आ सकती है. e-KYC, आधार लिंक और भू-सत्यापन जरूरी है, नहीं तो ₹2000 की किस्त रुक सकती है. स्टेटस तुरंत चेक करें.
 

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PM Kisan 23rd Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश समेत राजस्थान के करोड़ों किसानों को अगली यानी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. केंद्र सरकार समय-समय पर इस योजना के जरिए पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता ट्रांसफर करती है. हाल ही में 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी की गई थी, जिसके तहत किसानों को ₹2000 की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई. अब पिछली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी किसानों की नजरें अगली किस्त पर टिकी हुई हैं.
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जून 2026 के अंतिम सप्ताह या जुलाई की शुरुआत तक 23वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि किस्त मिलने में कोई परेशानी न हो.
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कई बार छोटी-छोटी तकनीकी या दस्तावेजी गलतियों के कारण किसानों की किस्त अटक जाती है. सबसे पहला और जरूरी कारण है e-KYC का अधूरा होना. अगर आपने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपकी किस्त जारी नहीं की जाएगी. इसके अलावा, भू-सत्यापन (Land Verification) भी बेहद महत्वपूर्ण है. आवेदन में दर्ज जमीन का विवरण सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए, अन्यथा भुगतान रोका जा सकता है.
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तीसरा महत्वपूर्ण कारण है बैंक खाते का आधार से लिंक होना. आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और उसमें NPCI मैपिंग सक्रिय होनी चाहिए. अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी है, तो राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी.
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कुछ किसान इस योजना के दायरे में नहीं आते. यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे. इसके अलावा, जो किसान पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स भर चुके हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता. किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति भी इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं.
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अगर आपकी किस्त अटक गई है, तो सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Know Your Status” विकल्प के जरिए अपने आवेदन की स्थिति जांचें. अगर नाम, आधार या बैंक अकाउंट नंबर में कोई गलती है, तो “Edit Registration Details” के माध्यम से उसे तुरंत सुधार लें. किसी भी तकनीकी या अन्य समस्या के समाधान के लिए आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क कर सकते हैं.
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जो किसान अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, वे “New Farmer Registration” विकल्प के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज (खतौनी) और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी तैयार रखनी होगी. यदि कोई किसान स्वयं आवेदन नहीं कर सकता, तो वह नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) की मदद लेकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.
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PM किसान योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है. 23वीं किस्त पाने के लिए जरूरी है कि सभी दस्तावेज और प्रक्रियाएं सही और अपडेट हों, ताकि बिना किसी रुकावट के राशि सीधे खाते में पहुंच सके.
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