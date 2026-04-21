Published: Apr 21, 2026, 01:20 PM | Updated: Apr 21, 2026, 02:55 PM

PM Kisan 23rd Installment Date: PM किसान योजना की 23वीं किस्त जून अंत या जुलाई की शुरुआत में आ सकती है. e-KYC, आधार लिंक और भू-सत्यापन जरूरी है, नहीं तो ₹2000 की किस्त रुक सकती है. स्टेटस तुरंत चेक करें.

