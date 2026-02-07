होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!

1/7

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश के करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं. यानी हर चार महीने में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं. पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसके बाद अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.