होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!
PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. 21वीं किस्त नवंबर 2025 में आई थी, अब 22वीं किस्त होली से पहले आने की संभावना है. ई-केवाईसी पूरी होने पर ही किस्त का लाभ मिलेगा.
Published: Feb 07, 2026, 02:07 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 02:07 PM IST
1/7
PM Kisan Samman Nidhi
1/7
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश के करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं. यानी हर चार महीने में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं. पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसके बाद अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.
2/7
PM Kisan Samman Nidhi
2/7
कृषि मंत्रालय की ओर से 22वीं किस्त को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. किसानों के खातों में 2,000 रुपये भेजने की प्रक्रिया के लिए जरूरी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह किस्त होली से पहले जारी की जा सकती है. इस साल होली 4 मार्च 2026 को है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के पहले सप्ताह या उससे पहले ही किसानों के खाते में पैसे पहुंच सकते हैं.