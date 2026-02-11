सावधान! राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिलेगी PM किसान निधि की 22वीं किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस
PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त मार्च में जारी हो सकती है, लेकिन राजस्थान में ऐसे 2,13,779 किसान हैं, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है. ऐसे में उन सभी किसानों के खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त नहीं आएगी.
Published: Feb 11, 2026, 02:55 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 02:55 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की शुरुआत की थी. इस योजना का मकसद साफ है कि किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देकर उनकी खेती से जुड़ी लागत कम करना और आमदनी बढ़ाने में मदद करना.
पिछले साल 19 नवंबर को पीएम मोदी ने योजना की 21वीं किस्त जारी की थी. अब देशभर के करोड़ों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसे मार्च महीने में जारी किया जा सकता है. हालांकि, ताजा आंकड़ों के अनुसार 30,18,361 किसानों के खातों में अगली किस्त नहीं पहुंच पाएगी.