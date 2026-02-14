क्या राजस्थान के किसानों का खत्म होगा इंतजार? PM-Kisan को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट
PM Kisan Samman Nidhi: PM किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी में जारी हो सकती है. यह राशि साल में तीन बार सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और डीबीटी ऑन होना जरूरी है.
Published: Feb 14, 2026, 05:01 PM IST | Updated: Feb 14, 2026, 05:01 PM IST
1/7
PM Kisan Samman Nidhi
1/7
किसान दिन-रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाते हैं. इसके लिए उन्हें केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी के बीज और खेती के लिए आर्थिक मदद भी चाहिए होती है. सरकार भी किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है. इनमें से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan).
2/7
PM Kisan Samman Nidhi
2/7
इस योजना के तहत जुड़ने वाले किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं. यह राशि किसानों को खेती के लिए जरूरी खर्चों में मदद करती है. अब इस योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन अभी सवाल है कि इसे किस तारीख को किसानों के खातों में भेजा जाएगा.