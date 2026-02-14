क्या राजस्थान के किसानों का खत्म होगा इंतजार? PM-Kisan को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

2/7

इस योजना के तहत जुड़ने वाले किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं. यह राशि किसानों को खेती के लिए जरूरी खर्चों में मदद करती है. अब इस योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन अभी सवाल है कि इसे किस तारीख को किसानों के खातों में भेजा जाएगा.