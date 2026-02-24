फरवरी या मार्च, किस महीने में राजस्थान के किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये, पढ़िए बड़ा अपडेट!
PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता है. आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन फरवरी अंत या मार्च के पहले सप्ताह में 2,000 रुपये आने की संभावना है. e-KYC और आधार लिंक अनिवार्य है.
Published:Feb 24, 2026, 12:46 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 12:46 PM IST
देशभर के किसानों के लिए इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त है. किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है कि उनके खाते में अगली 2,000 रुपये की राशि कब आएगी. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्थिति को समझने की कोशिश की गई है. फिलहाल सरकार की ओर से किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.
जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में, यानी हर चार महीने में 2,000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं. पिछली किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी. इसके बाद से ही 22वीं किस्त को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं.