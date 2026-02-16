पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, इन किसानों को इस बार मिलेंगे 4000!
PM Kisan Samman Nidhi: PM‑Kisan योजना की 22वीं किस्त जल्द आ सकती है. अधिकांश किसानों को ₹2,000 मिलेगी, जबकि कुछ को पिछली अटकी किस्त के साथ ₹4,000 मिल सकते हैं. तारीख आधिकारिक नहीं, लेकिन फरवरी‑मार्च 2026 के बीच ट्रांसफर होने की संभावना है.
Published: Feb 16, 2026, 03:19 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 03:19 PM IST
1/7
PM Kisan Samman Nidhi
1/7
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM‑Kisan) योजना की 22वीं किस्त का इंतजार देशभर के किसानों को बेसब्री से है. पिछले साल नवंबर 2025 में 21वीं किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में भेजी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक अगली किस्त की तारीख घोषित नहीं हुई है.
2/7
PM Kisan Samman Nidhi
2/7
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भी 22वीं किस्त किसानों के DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. इस किस्त में अधिकांश किसानों को ₹2,000 की ही धनराशि मिलने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि PM‑Kisan योजना के नियमों में तय है.