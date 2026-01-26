फरवरी में इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो तीन किस्तों में बैंक खाते में आते हैं. कहा जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी में आ सकती है.
Published: Jan 26, 2026, 12:44 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 12:44 PM IST
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत के करोड़ों किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जा रही है. ये 6 हजार रुपये सालाना 3 किस्तों में दिए जाते हैं. ऐसे में अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.
वहीं, कई किसानों को मन में सवाल है कि क्या आने वाले फरवरी महीने के पहले हफ्ते में इस योजना की 22वीं किस्त जारी हो सकती है. हालांकि, इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की हुई है.