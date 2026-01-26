फरवरी में इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत के करोड़ों किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जा रही है. ये 6 हजार रुपये सालाना 3 किस्तों में दिए जाते हैं. ऐसे में अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.