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PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 30, 2026, 04:27 PM|Updated: Apr 30, 2026, 04:27 PM

PM Kisan Samman Nidhi: PM किसान योजना की 23वीं किस्त जुलाई में आ सकती है. किसानों को ₹2000 मिलेंगे, लेकिन eKYC, आधार लिंक और सही बैंक अकाउंट जरूरी है. इनमें गड़बड़ी होने पर किस्त रुक सकती है, इसलिए समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लें.

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देशभर के किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत मिलने वाली अगली ₹2000 की किस्त को लेकर नया अपडेट आया है. 22वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों की नजर 23वीं किस्त पर टिकी हुई है. इस योजना में सरकार हर साल किसानों को ₹6000 की मदद देती है, जो तीन बराबर हिस्सों में ₹2000-₹2000 करके सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है. यह पैसा DBT के जरिए ट्रांसफर होता है, जिससे पूरी प्रक्रिया साफ और पारदर्शी रहती है.
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हाल ही में 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त जारी की गई थी. इस दौरान करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ₹2000 डाले गए. इस योजना के तहत हर साल किसानों को कुल ₹6000 मिलते हैं. ये रकम तीन अलग-अलग किस्तों में दी जाती है, यानी हर बार ₹2000. साल की शुरुआत 1 अप्रैल से मानी जाती है और इसके चार महीने के भीतर पहली किस्त जारी कर दी जाती है.
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अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 23वीं किस्त कब आएगी. आम तौर पर सरकार किस्त जारी करने से पहले उसकी तारीख का ऐलान करती है. इसकी जानकारी योजना की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए दी जाती है. पिछली किस्त 13 मार्च को आई थी और किस्तों के बीच लगभग चार महीने का अंतर होता है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगली यानी 23वीं किस्त जुलाई महीने में किसानों के खाते में पहुंच सकती है. हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्की तारीख घोषित नहीं की गई है.
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इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास खेती करने लायक जमीन है और जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है. इसके साथ ही कुछ जरूरी शर्तें भी हैं, जैसे किसान का आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट सही और चालू होना चाहिए और eKYC पूरा होना जरूरी है. अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी रहती है तो किस्त अटक सकती है.
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सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि eKYC करवाना बेहद जरूरी है. अगर किसी किसान ने eKYC पूरा नहीं किया है, तो उसे मिलने वाली किस्त रुक सकती है. इसके अलावा जिन किसानों के कागजों या जमीन से जुड़ी जानकारी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उनका पैसा भी रोक दिया जाता है.
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ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें. eKYC के साथ-साथ जमीन का वेरिफिकेशन भी कराना जरूरी है. इससे भविष्य में आने वाली किस्त में कोई दिक्कत नहीं होगी.
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साथ ही किसानों को अपने बैंक खाते का DBT स्टेटस भी जरूर चेक करते रहना चाहिए. अगर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो तुरंत उसे ठीक कराना चाहिए, ताकि 23वीं किस्त बिना किसी परेशानी के सीधे खाते में आ सके.
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