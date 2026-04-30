/PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

PM Kisan Samman Nidhi: PM किसान योजना की 23वीं किस्त जुलाई में आ सकती है. किसानों को ₹2000 मिलेंगे, लेकिन eKYC, आधार लिंक और सही बैंक अकाउंट जरूरी है. इनमें गड़बड़ी होने पर किस्त रुक सकती है, इसलिए समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लें.