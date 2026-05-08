/करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म! PM Kisan की 23वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट

PM Kisan Samman Nidhi: PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है. किसानों के खातों में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे. सरकार ने e-KYC, आधार-बैंक लिंकिंग और फॉर्मर रजिस्ट्री जरूरी बताई है. स्टेटस PM Kisan वेबसाइट या हेल्पलाइन 155261 पर चेक किया जा सकता है.