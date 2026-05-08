/करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म! PM Kisan की 23वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट

PM Kisan Samman Nidhi: PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है. किसानों के खातों में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे. सरकार ने e-KYC, आधार-बैंक लिंकिंग और फॉर्मर रजिस्ट्री जरूरी बताई है. स्टेटस PM Kisan वेबसाइट या हेल्पलाइन 155261 पर चेक किया जा सकता है.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खातों में अगली किस्त के तौर पर 2,000 रुपये भेज सकती है. पिछले कुछ दिनों से योजना को लेकर हलचल तेज़ हुई है और 4 मई 2026 के बाद से लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं. ऐसे में करोड़ों किसान अब 23वीं किस्त की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं.
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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक पीएम किसान योजना की 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. इन किस्तों के जरिए किसानों के खातों में कुल 4.28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है. इसमें 2.17 करोड़ से ज्यादा महिला लाभार्थियों को भी फायदा मिला है. योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है, ताकि खेती-किसानी के खर्च में थोड़ी राहत मिल सके.
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8 मई 2026 तक सामने आए ताजा अपडेट में सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि 23वीं किस्त जल्द जारी की जा सकती है. हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज़ बताई जा रही हैं. ऐसे में जिन किसानों को पिछली किस्त मिल चुकी है, वे अब अगली किस्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं.
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इस बार सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है या आधार और बैंक खाते की लिंकिंग में गड़बड़ी है, उनकी किस्त अटक सकती है. इसके अलावा फॉर्मर रजिस्ट्री पूरी करना भी जरूरी बताया गया है. कई किसानों की पिछली किस्त सिर्फ दस्तावेजों की कमी की वजह से रुक गई थी, इसलिए किसानों को जल्द से जल्द जरूरी काम पूरे करने की सलाह दी जा रही है.
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अगर किसी किसान को योजना से जुड़ी कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. किसान पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर टोल फ्री नंबर 1800-11-5526 पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं. यहां किस्त, आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी और स्टेटस से जुड़ी मदद मिल सकती है.
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लाभार्थी किसान अपने पैसे का स्टेटस घर बैठे भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां ‘Beneficiary Status’ वाले विकल्प पर क्लिक करना है. इसके बाद आधार नंबर या बैंक खाता संख्या दर्ज करके यह देखा जा सकता है कि किस्त का पैसा खाते में आया है या नहीं और आवेदन में कोई दिक्कत तो नहीं है.
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बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी. अब देशभर के करोड़ों किसान 23वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी या बैंक लिंकिंग जैसे जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि अगली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंच सके.