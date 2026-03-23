PM किसान 23वीं किस्त पर सबसे बड़ा अपडेट! जानें कब आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये

1/7

Photograph:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लाखों-करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को 22वीं किस्त मिल चुकी है. अब कई किसान अपनी अगली किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक मदद देना है. इसके तहत हर साल 6,000 रुपये की मदद तीन बराबर किश्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है.