PM किसान 23वीं किस्त पर सबसे बड़ा अपडेट! जानें कब आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये
PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है. 23वीं किस्त जुलाई 2026 तक आ सकती है. ई-केवाईसी और भू-लेख सत्यापन जरूरी, बिना अपडेट किस्त रुक सकती है.
Published:Mar 23, 2026, 06:28 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 06:28 PM IST
1/7
PM Kisan Samman Nidhi
1/7
Photograph:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लाखों-करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को 22वीं किस्त मिल चुकी है. अब कई किसान अपनी अगली किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक मदद देना है. इसके तहत हर साल 6,000 रुपये की मदद तीन बराबर किश्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है.
2/7
PM Kisan Samman Nidhi
2/7
Photograph:
मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले अनुभवों के मुताबिक, 23वीं किस्त जुलाई 2026 तक किसानों के खाते में पहुंचने की संभावना है. हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ध्यान रहे कि इस योजना का फायदा सिर्फ वही किसान उठा सकते हैं जिन्होंने समय पर अपनी ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन करवा लिया है.