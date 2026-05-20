Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 20, 2026, 06:17 PM|Updated: May 20, 2026, 06:17 PM

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जुलाई 2026 तक आ सकती है. 6000 रुपये सालाना तीन किस्तों में मिलते हैं. e-KYC, आधार लिंक और जमीन सत्यापन जरूरी है, वरना किस्त रुक सकती है. एक परिवार के सिर्फ एक सदस्य को लाभ मिलेगा.

PM Kisan Samman Nidhi1/7

PM Kisan Samman Nidhi

राजस्थान समेत देशभर के लाखों किसानों को अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार है. इस योजना के तहत किसानों को साल में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. अब तक सरकार 22 किस्तें जारी कर चुकी है और आखिरी 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से जारी की थी.
PM Kisan Samman Nidhi2/7

PM Kisan Samman Nidhi

अब चर्चा है कि 23वीं किस्त जुलाई 2026 तक किसानों के खातों में भेजी जा सकती है. सरकार की तरफ से इस बार भी वही नियम लागू रहेंगे और किसानों को तीनों किस्तों में कुल 6000 रुपये मिलेंगे. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं हैं तो इस बार की किस्त रुक भी सकती है.
PM Kisan Samman Nidhi3/7

PM Kisan Samman Nidhi

सबसे जरूरी शर्त ई-केवाईसी है. जिन किसानों ने अभी तक e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें तुरंत इसे पूरा करना होगा. किसान इसे दो तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका है ऑनलाइन, जिसमें पीएम किसान पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए घर बैठे e-KYC हो जाती है. दूसरा तरीका है नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करवाना.
PM Kisan Samman Nidhi4/7

PM Kisan Samman Nidhi

इसके अलावा बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना भी जरूरी है. अगर बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तो किस्त अटक सकती है. साथ ही जमीन का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है. अगर जमीन का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और किस्त रुक सकती है.
PM Kisan Samman Nidhi5/7

PM Kisan Samman Nidhi

सरकार ने यह भी साफ किया है कि एक ही परिवार के दो लोगों को इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा. अगर एक ही परिवार से दो सदस्य योजना में रजिस्टर्ड हैं तो उनमें से किसी एक या दोनों की किस्त रोकी जा सकती है. इसलिए पात्रता नियमों का पालन जरूरी है.
PM Kisan Samman Nidhi6/7

PM Kisan Samman Nidhi

कुछ और शर्तें भी तय की गई हैं. जैसे कि अगर किसी किसान ने 1 फरवरी 2019 के बाद कृषि भूमि खरीदी है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता. सरकार समय-समय पर पात्र किसानों की सूची की जांच करती है और गलत पाए जाने पर नाम हटा देती है.
PM Kisan Samman Nidhi7/7

PM Kisan Samman Nidhi

अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी 23वीं किस्त आई है या नहीं, तो इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां Farmer Corner में जाकर Know Your Status पर क्लिक करना होता है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर कैप्चा भरना होता है और फिर Get Status पर क्लिक करके पूरी जानकारी मिल जाती है.
Tags:
PM Kisan Samman Nidhi
Rajasthan news
Jaipur News

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंत्री की छवि विवाद में फंसे शिक्षक को मिली राहत! हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन आदेश

मंत्री की छवि विवाद में फंसे शिक्षक को मिली राहत! हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन आदेश

Rajasthan High Court
2

जयपुर में मेडिकल इतिहास! हृदय रोग उपचार में पहली बार 'हेंकोर वाल्व' का सफल प्रत्यारोपण

Jaipur News
3

जयपुर, कोटा, अजमेर समेत पूरे राजस्थान में मेडिकल स्टोर रहे बंद, दवा के लिए भटकते रहे लोग!

Rajasthan news
4

SI भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! परीक्षा नहीं देने वालों को भी मिलेगा दूसरा मौका

Jaipur News
5

Dholpur: वनखंडी महादेव मंदिर के जंगल में सो रहा था बदमाश, नींद में हुआ गिरफ्तार

Rajasthan crime