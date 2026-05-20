/पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जुलाई 2026 तक आ सकती है. 6000 रुपये सालाना तीन किस्तों में मिलते हैं. e-KYC, आधार लिंक और जमीन सत्यापन जरूरी है, वरना किस्त रुक सकती है. एक परिवार के सिर्फ एक सदस्य को लाभ मिलेगा.