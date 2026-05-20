/पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जुलाई 2026 तक आ सकती है. 6000 रुपये सालाना तीन किस्तों में मिलते हैं. e-KYC, आधार लिंक और जमीन सत्यापन जरूरी है, वरना किस्त रुक सकती है. एक परिवार के सिर्फ एक सदस्य को लाभ मिलेगा.
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राजस्थान समेत देशभर के लाखों किसानों को अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार है. इस योजना के तहत किसानों को साल में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. अब तक सरकार 22 किस्तें जारी कर चुकी है और आखिरी 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से जारी की थी.
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अब चर्चा है कि 23वीं किस्त जुलाई 2026 तक किसानों के खातों में भेजी जा सकती है. सरकार की तरफ से इस बार भी वही नियम लागू रहेंगे और किसानों को तीनों किस्तों में कुल 6000 रुपये मिलेंगे. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं हैं तो इस बार की किस्त रुक भी सकती है.
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सबसे जरूरी शर्त ई-केवाईसी है. जिन किसानों ने अभी तक e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें तुरंत इसे पूरा करना होगा. किसान इसे दो तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका है ऑनलाइन, जिसमें पीएम किसान पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए घर बैठे e-KYC हो जाती है. दूसरा तरीका है नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करवाना.
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इसके अलावा बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना भी जरूरी है. अगर बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तो किस्त अटक सकती है. साथ ही जमीन का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है. अगर जमीन का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और किस्त रुक सकती है.
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सरकार ने यह भी साफ किया है कि एक ही परिवार के दो लोगों को इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा. अगर एक ही परिवार से दो सदस्य योजना में रजिस्टर्ड हैं तो उनमें से किसी एक या दोनों की किस्त रोकी जा सकती है. इसलिए पात्रता नियमों का पालन जरूरी है.
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कुछ और शर्तें भी तय की गई हैं. जैसे कि अगर किसी किसान ने 1 फरवरी 2019 के बाद कृषि भूमि खरीदी है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता. सरकार समय-समय पर पात्र किसानों की सूची की जांच करती है और गलत पाए जाने पर नाम हटा देती है.
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अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी 23वीं किस्त आई है या नहीं, तो इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां Farmer Corner में जाकर Know Your Status पर क्लिक करना होता है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर कैप्चा भरना होता है और फिर Get Status पर क्लिक करके पूरी जानकारी मिल जाती है.