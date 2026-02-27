क्या होली के बाद ही आएगी PM किसान निधि की 22वीं किस्त? नए अपडेट में हुआ खुलासा

1/7

देश में किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहारा देना और उनकी आय बढ़ाना है. बड़ी संख्या में किसान इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं और समय-समय पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं. केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है.