क्या होली के बाद ही आएगी PM किसान निधि की 22वीं किस्त? नए अपडेट में हुआ खुलासा
PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का करोड़ों किसानों को इंतजार है. फरवरी में जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब संभावना है कि होली के बाद मार्च में तारीख घोषित हो. पिछली किस्त का लाभ 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था.
Published:Feb 27, 2026, 02:06 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 02:06 PM IST
देश में किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहारा देना और उनकी आय बढ़ाना है. बड़ी संख्या में किसान इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं और समय-समय पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं. केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है.
इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है. जो किसान निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, वे इस योजना में पंजीकरण कर लाभ ले सकते हैं. फिलहाल योजना से जुड़े किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अब तक सरकार की ओर से किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.