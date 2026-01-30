राजस्थान के किसान खुशखबरी के लिए तैयार, सम्मान निधि में किस्त बढ़कर मिल सकते हैं 3000 रुपये!
PM Kisan Samman Nidhi: Union Budget 2026 में PM-Kisan सम्मान निधि बढ़कर सालाना 6,000 से 9,000 रुपये हो सकती है. इससे 11 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और बढ़ती महंगाई में खेती की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी.
Published: Jan 30, 2026, 03:58 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 03:58 PM IST
1/7
PM Kisan Samman Nidhi
1/7
केंद्र सरकार के आगामी Union Budget 2026 में किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है. जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) की सालाना राशि बढ़ाकर 6,000 रुपये से 9,000 रुपये की जाने की संभावना है. बीते तीन साल से किसानों की तरफ से इस राशि में बढ़ोतरी की मांग हो रही है.
2/7
PM Kisan Samman Nidhi
2/7
योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं आया. 2024 में संसद की स्थायी समिति ने सालाना राशि दोगुना करके 12,000 रुपये करने की सिफारिश भी की थी. किसान संगठनों का कहना है कि 2019 में मिल रहे 6,000 रुपये की वास्तविक कीमत महंगाई के कारण अब सिर्फ 5,000 रुपये के बराबर रह गई है.