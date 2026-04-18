/राजस्थान के किसानों को बड़ा झटका, 23वीं किस्त से पहले कट जाएंगे हजारों नाम!

PM Kisan Samman Nidhi: PM किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार जारी है. इस बार केवल उन्हीं किसानों को 2,000 रुपये मिलेंगे, जिन्होंने e-KYC, आधार लिंकिंग और बैंक डिटेल सही रखी है. अधूरी जानकारी या नियमों में चूक होने पर कई किसान किस्त से वंचित रह सकते हैं.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर देशभर के किसानों में उत्सुकता बनी हुई है. हर बार की तरह इस बार भी पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. हालांकि, इस बार सरकार ने नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है, जिससे कई किसानों की किस्त अटक सकती है.
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सरकारी जानकारी के अनुसार, केवल वही किसान 23वीं किस्त का लाभ उठा पाएंगे, जिन्होंने योजना से जुड़े सभी जरूरी नियमों का पालन किया है. इसमें ई-केवाईसी (e-KYC), बैंक खाते की सही जानकारी और आधार से लिंक होना अनिवार्य है. जिन किसानों की ये प्रक्रियाएं अधूरी हैं, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा.
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खास बात यह है कि सरकार लगातार फर्जी लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया भी चला रही है. इसी कारण अब डाटा वेरिफिकेशन को और सख्त किया गया है. जिन किसानों की जानकारी में गड़बड़ी पाई जाएगी, उन्हें सूची से बाहर किया जा सकता है. इससे योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंच सकेगा.
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ई-केवाईसी को लेकर सरकार बार-बार किसानों को जागरूक कर रही है. किसान घर बैठे ऑनलाइन या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उनके लिए यह अंतिम मौका माना जा रहा है.
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इसके अलावा बैंक खाते की स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है. खाते में आधार लिंक होना और NPCI से जुड़ा होना जरूरी है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि सही समय पर पहुंच सके. कई मामलों में तकनीकी खामियों के कारण भी भुगतान रुक जाता है.
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23वीं किस्त की संभावित तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इसे जारी कर सकती है. आमतौर पर हर चार महीने में यह किस्त जारी की जाती है, इसलिए किसान लगातार अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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इस बार की किस्त पाने के लिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है. सभी जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं समय पर पूरी करना बेहद जरूरी है. छोटी सी लापरवाही भी 2,000 रुपये की किस्त रुकने का कारण बन सकती है, इसलिए किसान समय रहते अपनी जानकारी को अपडेट जरूर कर लें.