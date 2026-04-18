/राजस्थान के किसानों को बड़ा झटका, 23वीं किस्त से पहले कट जाएंगे हजारों नाम!

PM Kisan Samman Nidhi: PM किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार जारी है. इस बार केवल उन्हीं किसानों को 2,000 रुपये मिलेंगे, जिन्होंने e-KYC, आधार लिंकिंग और बैंक डिटेल सही रखी है. अधूरी जानकारी या नियमों में चूक होने पर कई किसान किस्त से वंचित रह सकते हैं.