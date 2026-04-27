/राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी. अगली 23वीं किस्त जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आ सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.