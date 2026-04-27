Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 27, 2026, 03:11 PM|Updated: Apr 27, 2026, 03:11 PM

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी. अगली 23वीं किस्त जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आ सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

PM Kisan Samman Nidhi1/7
अगर आप किसान हैं और अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपके लिए यह एक अहम मौका हो सकता है. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में कुछ राहत मिल सके.
PM Kisan Samman Nidhi2/7
योजना के तहत किसानों को एकमुश्त राशि नहीं दी जाती, बल्कि इसे तीन किस्तों में बांटा गया है. हर किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं. यानी साल में तीन बार किसानों के खातों में यह रकम ट्रांसफर की जाती है. यह पूरी प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है.
PM Kisan Samman Nidhi3/7
किस्त जारी होने के पैटर्न पर नजर डालें तो आमतौर पर हर चार महीने के अंतराल पर यह रकम जारी की जाती है. पिछले वर्षों के रिकॉर्ड से भी यही ट्रेंड देखने को मिलता है. इससे किसानों को समय-समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहती है, जो खेती के अलग-अलग चरणों में उपयोगी साबित होती है.
PM Kisan Samman Nidhi4/7
ताजा जानकारी के अनुसार, योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी. इस दिन देशभर के करोड़ों किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि भेजी गई थी. यह जानकारी आधिकारिक घोषणाओं के अनुरूप है और इसे सही माना जा सकता है.
PM Kisan Samman Nidhi5/7
अब सवाल उठता है कि 23वीं किस्त कब आएगी. चूंकि हर किस्त के बीच करीब चार महीने का अंतर होता है, ऐसे में अगली किस्त का समय जून 2026 के आसपास बनता है. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून के आखिर या जुलाई 2026 की शुरुआत में जारी हो सकती है.
PM Kisan Samman Nidhi6/7
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से 23वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक अपडेट का ही इंतजार करें.
PM Kisan Samman Nidhi7/7
पीएम किसान योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनी हुई है. अगर आप इसके पात्र हैं और अब तक आवेदन नहीं किया है, तो जल्द ही पंजीकरण करवा सकते हैं. वहीं, जो किसान पहले से जुड़े हैं, वे अपनी अगली किस्त को लेकर अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग की घोषणाओं पर नजर बनाए रखें.
Tags:
PM Kisan Samman Nidhi
Rajasthan news
Jaipur news

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सफाईकर्मियों के बावजूद क्यों गंदा है जयपुर शहर? चौंकाने वाली रिपोर्ट में बड़ा खुलास

सफाईकर्मियों के बावजूद क्यों गंदा है जयपुर शहर? चौंकाने वाली रिपोर्ट में बड़ा खुलास

Jaipur news
2

Rajasthan News: राजस्थान की ये झील सिर्फ खूबसूरत नहीं, एशिया के गौरव की है पहचान

rajasthan place to visit
3

सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में हैं..और बंगाल में BJP जीती तो ये चुनाव आयोग की जीत होगी- गहलोत के दो बड़े बयान

Jaipur news
4

गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त बनाने की पहल, पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक

Kotputli News
5

झालावाड़ में चीता KP3 की एंट्री से दहशत, गोवंश का किया शिकार, गांवों में अलर्ट जारी

Jhalawar News