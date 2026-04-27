/राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं. 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी. अगली 23वीं किस्त जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आ सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
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अगर आप किसान हैं और अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपके लिए यह एक अहम मौका हो सकता है. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में कुछ राहत मिल सके.
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योजना के तहत किसानों को एकमुश्त राशि नहीं दी जाती, बल्कि इसे तीन किस्तों में बांटा गया है. हर किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं. यानी साल में तीन बार किसानों के खातों में यह रकम ट्रांसफर की जाती है. यह पूरी प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है.
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किस्त जारी होने के पैटर्न पर नजर डालें तो आमतौर पर हर चार महीने के अंतराल पर यह रकम जारी की जाती है. पिछले वर्षों के रिकॉर्ड से भी यही ट्रेंड देखने को मिलता है. इससे किसानों को समय-समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहती है, जो खेती के अलग-अलग चरणों में उपयोगी साबित होती है.
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ताजा जानकारी के अनुसार, योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी. इस दिन देशभर के करोड़ों किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि भेजी गई थी. यह जानकारी आधिकारिक घोषणाओं के अनुरूप है और इसे सही माना जा सकता है.
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अब सवाल उठता है कि 23वीं किस्त कब आएगी. चूंकि हर किस्त के बीच करीब चार महीने का अंतर होता है, ऐसे में अगली किस्त का समय जून 2026 के आसपास बनता है. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून के आखिर या जुलाई 2026 की शुरुआत में जारी हो सकती है.
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हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से 23वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक अपडेट का ही इंतजार करें.
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पीएम किसान योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनी हुई है. अगर आप इसके पात्र हैं और अब तक आवेदन नहीं किया है, तो जल्द ही पंजीकरण करवा सकते हैं. वहीं, जो किसान पहले से जुड़े हैं, वे अपनी अगली किस्त को लेकर अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग की घोषणाओं पर नजर बनाए रखें.