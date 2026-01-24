PM किसान सम्मान निधि में बड़ा तोहफा, किसानों को 2000 रुपये की जगह मिल सकते हैं अब 3000!

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत किसानों को हर तीन महीने पर 2,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलती है. इसका मतलब है कि पूरे साल में किसानों के खाते में 6,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं. लेकिन योजना शुरू होने के बाद से इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई दर लगातार बढ़ती रही है. ऐसे में देश के किसान लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.