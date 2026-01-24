PM किसान सम्मान निधि में बड़ा तोहफा, किसानों को 2000 रुपये की जगह मिल सकते हैं अब 3000!
PM Kisan Samman Nidhi: पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं. बजट 2026 से पहले किसानों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाए. 22वीं किस्त फरवरी में आ सकती है, हर चार महीने पर 3,000 रुपये मिलने की उम्मीद है.
Published: Jan 24, 2026, 03:43 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 03:43 PM IST
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत किसानों को हर तीन महीने पर 2,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलती है. इसका मतलब है कि पूरे साल में किसानों के खाते में 6,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं. लेकिन योजना शुरू होने के बाद से इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई दर लगातार बढ़ती रही है. ऐसे में देश के किसान लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
किसानों का कहना है कि अब सरकार को सालाना 6,000 रुपये की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये करनी चाहिए. 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले किसानों की इस मांग को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं. सवाल यह है कि क्या इस बार सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ा सकती है?