PM किसान निधि की 22वीं किस्त से पहले बदल गया है ये एक नियम, कहीं रुक न जाएं आपके रुपये!

राजस्थान सहित देशभर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. योजना की 21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी हो चुकी हैं और अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है, जो जल्द ही समाप्त होने वाला है. सरकार की ओर से अगली किस्त की तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही हैं.