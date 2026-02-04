Zee Rajasthan
mobile app

PM किसान निधि की 22वीं किस्त से पहले बदल गया है ये एक नियम, कहीं रुक न जाएं आपके रुपये!

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है. इस बार फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है. बिना फार्मर आईडी और ई-केवाईसी पूरी किए किसानों की किस्त रोकी जा सकती है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 04, 2026, 03:28 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 03:28 PM IST
1/9

PM Kisan Samman Nidhi

PM Kisan Samman Nidhi1/9
राजस्थान सहित देशभर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. योजना की 21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी हो चुकी हैं और अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है, जो जल्द ही समाप्त होने वाला है. सरकार की ओर से अगली किस्त की तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही हैं.
2/9

PM Kisan Samman Nidhi

PM Kisan Samman Nidhi2/9
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. इस योजना से अब तक करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिल चुका है.