नए साल पर राजस्थान के किसानों की लगी लॉटरी! PM किसान निधि की अगली 3 किस्तों पर आया अपडेट
PM Kisan Samman Nidhi: नए साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार इस साल 22वीं, 23वीं और 24वीं तीन किस्तें जारी कर सकती है. किस्त की राशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.
Published: Jan 01, 2026, 03:41 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 03:41 PM IST
PM Kisan Samman Nidhi Yojana
नए साल की शुरुआत के साथ ही देशभर के किसानों के लिए यह साल कई अहम सौगातें लेकर आया है. आज साल की पहली तारीख है और इसी के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में कुछ राहत मिलती है. ऐसे में नया साल किसानों के लिए खास माना जा रहा है.
PM Kisan Samman Nidhi Yojana
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को तीन किस्तों में सहायता राशि देती है. इस साल भी सरकार की ओर से कुल तीन किस्तें जारी की जानी हैं, जिनमें 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त शामिल हैं. अगर आप पहले से इस योजना से जुड़े हैं या इस साल पात्रता पूरी कर जुड़ते हैं, तो आपको इन सभी किस्तों का लाभ मिल सकता है.