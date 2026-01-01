नए साल पर राजस्थान के किसानों की लगी लॉटरी! PM किसान निधि की अगली 3 किस्तों पर आया अपडेट

नए साल की शुरुआत के साथ ही देशभर के किसानों के लिए यह साल कई अहम सौगातें लेकर आया है. आज साल की पहली तारीख है और इसी के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में कुछ राहत मिलती है. ऐसे में नया साल किसानों के लिए खास माना जा रहा है.