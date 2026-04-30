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राजस्थान का यह जिला बना नंबर-1, किसानों के लिए बिजली में ऐतिहासिक बदलाव!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 30, 2026, 06:27 PM|Updated: Apr 30, 2026, 06:27 PM

PM Kusum Yojana: राजस्थान के जयपुर में पीएम कुसुम योजना के तहत 4.9 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर संयंत्र लगा है. इससे 437 किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और सिंचाई आसान होगी. यह प्लांट रोज करीब 25 हजार यूनिट बिजली पैदा करेगा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा.

Jaipur Solar Plant1/5
राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राज्य का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तैयार किया गया है. यह संयंत्र जयपुर जिले के विद्युत सर्किल उत्तर के अंतर्गत कुंडा की ढाणी के ताला क्षेत्र में लगाया गया है, जिसे ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
Jaipur Solar Plant2/5
यह सौर प्लांट करीब 4.9 मेगावाट क्षमता का है और इसे डेकला गांव के 33 केवी सब स्टेशन से जोड़ा गया है. यह लगभग 24 बीघा जमीन में फैला हुआ है. इस प्रोजेक्ट से कुल 437 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. सबसे बड़ी राहत यह होगी कि अब किसानों को दिन के समय ही बिजली मिल सकेगी, जिससे खेती और सिंचाई के काम आसानी से हो पाएंगे और बिजली पर उनकी निर्भरता भी कम होगी.
Jaipur Solar Plant3/5
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट-सी के तहत 5 मेगावाट तक के सौर संयंत्र लगाने की सुविधा दी जाती है. इस योजना का मकसद किसानों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और साथ ही सस्ती व साफ ऊर्जा उपलब्ध कराना है. कुंडा की ढाणी में लगा यह नया प्लांट इसी सोच को आगे बढ़ाता है.
Jaipur Solar Plant4/5
राजस्थान में अब तक पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट-ए और कंपोनेंट-सी मिलाकर कुल 1819 सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं. इन सभी की कुल उत्पादन क्षमता करीब 4027 मेगावाट है. इनमें यह नया संयंत्र सबसे बड़ा माना जा रहा है. अनुमान के मुताबिक यह प्लांट हर दिन लगभग 25 हजार यूनिट बिजली पैदा करेगा, जिससे आसपास के इलाकों की जरूरतें पूरी होंगी.
Jaipur Solar Plant5/5
इससे पहले अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में 4.84 मेगावाट क्षमता वाला सबसे बड़ा सौर संयंत्र था, लेकिन अब कुंडा की ढाणी का यह नया प्रोजेक्ट उससे भी आगे निकल गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे सौर प्रोजेक्ट किसानों को राहत देने के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे.
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