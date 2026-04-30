/राजस्थान का यह जिला बना नंबर-1, किसानों के लिए बिजली में ऐतिहासिक बदलाव!

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यह सौर प्लांट करीब 4.9 मेगावाट क्षमता का है और इसे डेकला गांव के 33 केवी सब स्टेशन से जोड़ा गया है. यह लगभग 24 बीघा जमीन में फैला हुआ है. इस प्रोजेक्ट से कुल 437 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. सबसे बड़ी राहत यह होगी कि अब किसानों को दिन के समय ही बिजली मिल सकेगी, जिससे खेती और सिंचाई के काम आसानी से हो पाएंगे और बिजली पर उनकी निर्भरता भी कम होगी.