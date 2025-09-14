Zee Rajasthan
राजस्थान में कांस्टेबल परीक्षा में हाई अलर्ट सुरक्षा! हजारों अभ्यर्थी हो रहे शामिल

Rajasthan Constable Bharti 2025: राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हो रही है. राजसमंद, टोंक और जोधपुर में हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए, जहां केंद्रों पर लाइव मॉनिटरिंग और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

Published: Sep 14, 2025, 12:30 PM IST | Updated: Sep 14, 2025, 12:30 PM IST
Rajasthan Constable Bharti 2025

राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है. प्रदेश के कई जिलों में, जैसे राजसमंद, टोंक और जोधपुर में, हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. यह परीक्षा दो दिनों तक दो-दो पारियों में आयोजित की जा रही है.
राजसमंद

राजसमंद जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं. यहां दोनों पारियों में 7,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं. जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने के लिए सभी मुख्यालय निर्देशों का पालन किया जा रहा है. हर केंद्र पर पुलिस जवान तैनात हैं.