राजस्थान में कांस्टेबल परीक्षा में हाई अलर्ट सुरक्षा! हजारों अभ्यर्थी हो रहे शामिल

राजसमंद जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं. यहां दोनों पारियों में 7,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं. जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने के लिए सभी मुख्यालय निर्देशों का पालन किया जा रहा है. हर केंद्र पर पुलिस जवान तैनात हैं.