पहले ही प्रयास में CDS किया क्लियर, नागौर का बेटा बना लेफ्टिनेंट, देखें Photos

Rajasthan News: पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के बेटे प्रतीक बेनीवाल सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं. पहले ही प्रयास में CDS परीक्षा पास करने वाले प्रतीक ने चेन्नई में पासिंग आउट परेड के बाद अपनी दादी का सेना में अफसर देखने का सपना पूरा किया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDamodar inaniya
Published:Mar 08, 2026, 10:17 AM IST | Updated:Mar 08, 2026, 10:17 AM IST
खींवसर के पूर्व विधायक और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल के बेटे प्रतिक बेनीवाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए .चेन्नई में आयोजित CDS पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट प्रतिक ने सबसे पहले वर्दी पहनकर अपने माता पिता के पास जाकर सेल्यूट किया और बाद में नारायण बेनीवाल को अपनी लेफ्टिनेंट की केप पहनाकर पांव छूकर प्रणाम किया.साथ ही दादी मां का आशीर्वाद लिया.
बता दें कि प्रतीक की 8वीं तक की शिक्षा नागौर में ही हुई उसके बाद जयपुर के स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की . 12वीं के बाद जयपुर से इन्होने ग्रेजुएशन की. पिता नारायण बेनीवाल ने बताया कि पिछली बार ICS के एग्जाम दिये थे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली तो इसबार CDS में पहली बार में ही सेलेक्शन हो गया.