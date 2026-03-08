पहले ही प्रयास में CDS किया क्लियर, नागौर का बेटा बना लेफ्टिनेंट, देखें Photos

खींवसर के पूर्व विधायक और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल के बेटे प्रतिक बेनीवाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए .चेन्नई में आयोजित CDS पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट प्रतिक ने सबसे पहले वर्दी पहनकर अपने माता पिता के पास जाकर सेल्यूट किया और बाद में नारायण बेनीवाल को अपनी लेफ्टिनेंट की केप पहनाकर पांव छूकर प्रणाम किया.साथ ही दादी मां का आशीर्वाद लिया.