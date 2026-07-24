/छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में भड़का आक्रोश, राजस्थान के कई शहरों में सड़कों पर उतरे युवा

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सीकर के खंडेला में युवाओं ने किया प्रदर्शन सीकर जिले के खंडेला में भी युवाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. जंतर-मंतर पर हुए कथित लाठीचार्ज और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में बड़ी संख्या में युवा उपखंड कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. पुलिस पूरे समय मौके पर तैनात रही. बाद में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया. ज्ञापन में जंतर-मंतर मामले की निष्पक्ष जांच, नीट सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की समयबद्ध जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाकर युवाओं का भरोसा वापस जीतना चाहिए.