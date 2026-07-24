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छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में भड़का आक्रोश, राजस्थान के कई शहरों में सड़कों पर उतरे युवा

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 24, 2026, 04:40 PM|Updated: Jul 24, 2026, 04:40 PM

Rajasthan Students Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र-छात्राओं पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हुए. चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सीकर और सादुलशहर में शांति मार्च, ज्ञापन और दोषियों पर कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई गई.

Rajasthan Students Protest1/5

Rajasthan Students Protest

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध की गूंज अब राजस्थान के कई जिलों में सुनाई देने लगी है. चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सीकर और सादुलशहर में कांग्रेस, एनएसयूआई और युवा संगठनों ने विरोध प्रदर्शन, शांति मार्च, ज्ञापन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए. प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठाई.
चित्तौड़गढ़ में एनएसयूआई का शांति मार्च2/5

चित्तौड़गढ़ में एनएसयूआई का शांति मार्च

चित्तौड़गढ़ जिले में एनएसयूआई के बैनर तले पीजी कॉलेज से जिला कलेक्ट्रेट तक शांति मार्च निकाला गया. इसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग की, लेकिन उनके बाहर नहीं आने पर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ही ज्ञापन सौंप दिया. पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रहे. प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई.
सवाई माधोपुर में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन3/5

सवाई माधोपुर में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी संदीप कुमार बैरड़ को ज्ञापन सौंपा. इसमें 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और घायल छात्रों को मुफ्त इलाज व आर्थिक सहायता देने की मांग की गई. ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और भविष्य में शांतिपूर्ण आंदोलनों पर बल प्रयोग नहीं करने के स्पष्ट निर्देश जारी करने की भी मांग रखी गई.
सीकर के खंडेला में युवाओं ने किया प्रदर्शन4/5

सीकर के खंडेला में युवाओं ने किया प्रदर्शन

सीकर जिले के खंडेला में भी युवाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. जंतर-मंतर पर हुए कथित लाठीचार्ज और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में बड़ी संख्या में युवा उपखंड कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. पुलिस पूरे समय मौके पर तैनात रही. बाद में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया. ज्ञापन में जंतर-मंतर मामले की निष्पक्ष जांच, नीट सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की समयबद्ध जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाकर युवाओं का भरोसा वापस जीतना चाहिए.
सादुलशहर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन5/5

सादुलशहर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

सादुलशहर में पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ के नेतृत्व में नगर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे युवाओं पर कथित लाठीचार्ज, नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भर्ती घोटालों, बेरोजगारी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया. साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग भी उठाई गई.
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