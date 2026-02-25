रामगंजमंडी की किस्मत बदलेगी! 12.50 करोड़ से बनेगा रिवर फ्रंट, चमकेगा पूरा इलाका
Rajasthan News: कोटा के रामगंजमंडी में 12.50 करोड़ की लागत से चेचट-ताकली नदी पर भव्य रिवर फ्रंट बनेगा. योजना के तहत हर 50 मीटर पर आकर्षक घाट, वॉक-वे और लाल पत्थर की कारीगरी की जाएगी. इससे क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा.
Published:Feb 25, 2026, 11:25 AM IST | Updated:Feb 25, 2026, 11:57 AM IST
Rajasthan Government Project: Kota Chechat Takli Nadi Riverfront
कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र के लिए विकास की एक नई और सुनहरी इबारत लिखी जा रही है. चंबल रिवर फ्रंट की तर्ज पर अब चेचट-ताकली नदी की सूरत भी बदलने वाली है. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की बजट घोषणा के बाद, इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने अब धरातल पर उतरने की तैयारी कर ली है.
2/6
रामगंजमंडी के चेचट क्षेत्र में बहने वाली ताकली नदी, जो अब तक केवल एक जलस्रोत थी, जल्द ही एक भव्य रिवर फ्रंट के रूप में पहचानी जाएगी. लगभग 12.50 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार होने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण है. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके.