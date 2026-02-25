रामगंजमंडी की किस्मत बदलेगी! 12.50 करोड़ से बनेगा रिवर फ्रंट, चमकेगा पूरा इलाका

रामगंजमंडी के चेचट क्षेत्र में बहने वाली ताकली नदी, जो अब तक केवल एक जलस्रोत थी, जल्द ही एक भव्य रिवर फ्रंट के रूप में पहचानी जाएगी. लगभग 12.50 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार होने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण है. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके.