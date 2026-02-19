चांद की तस्दीक के लिए जामा मस्जिद जयपुर में हिलाल कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई.बैठक के दौरान अन्य शहरों और इलाकों की हिलाल कमेटियों से संपर्क किया गया, जहां चांद साफ दिखाई देने की जानकारी मिली. इसके बाद मौजूद उलेमा और धर्मगुरुओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए राजस्थान में भी चांद देखे जाने का ऐलान किया.