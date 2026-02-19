Zee Rajasthan
रमजान का चांद दिखते ही जयपुर में इबादतों का ऐलान, आज है पहला रोजा

Rajasthan News: जयपुर में हिलाल कमेटी ने रमजान के चांद का ऐलान कर दिया है. गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा. जयपुर में सहरी सुबह 5:33 बजे और इफ्तार शाम 6:34 बजे होगा. इसी के साथ मस्जिदों में तरावीह की नमाज शुरू हो गई है.

Arti Patel
Arti Patel
Damodar prasad raigar
Published:Feb 19, 2026, 10:09 AM IST
राजधानी जयपुर में पाक और मुकद्दस महीने रमजान की शुरुआत कल से होने जा रही है. ल माहे रमजान का पहला रोजा कल रखा जाएगा.चांद देखने को लेकर शहर में खासा उत्साह रहा और लोग अपनी-अपनी छतों पर पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण जयपुर में चांद नजर नहीं आ सका.
चांद की तस्दीक के लिए जामा मस्जिद जयपुर में हिलाल कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई.बैठक के दौरान अन्य शहरों और इलाकों की हिलाल कमेटियों से संपर्क किया गया, जहां चांद साफ दिखाई देने की जानकारी मिली. इसके बाद मौजूद उलेमा और धर्मगुरुओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए राजस्थान में भी चांद देखे जाने का ऐलान किया.