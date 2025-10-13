रणथंभौर की टाइगर सफारी, बाघों में वर्चस्व को लेकर भयंकर जंग

इस संघर्ष से न केवल पूरा जंगल दहाड़ों से गूंज रहा है, बल्कि रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को भी बाघों के टकराव का रोमांचकारी नज़ारा देखने को मिल रहा है. हाल ही में, जोन नंबर तीन में मां (रिद्धि T-124) और बेटी (मीरा) के बीच टेरेटरी को लेकर जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसने वन्यजीव प्रेमियों को चौंका दिया.