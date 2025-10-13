Zee Rajasthan
रणथंभौर की टाइगर सफारी, बाघों में वर्चस्व को लेकर भयंकर जंग

Sawai Madhopur News: रणथंभौर में बाघों की संख्या अधिक (78) होने से टेरेटरी को लेकर वर्चस्व की जंग चल रही है. क्षेत्रफल की कमी और नर-मादा अनुपात में गड़बड़ी मुख्य वजह है, जो पर्यटकों के लिए रोमांचक है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Arvind singh
Published: Oct 13, 2025, 02:11 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 02:15 PM IST
रणथंभौर टाइगर रिजर्व

सवाई माधोपुर प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों के बीच वर्चस्व की खूनी जंग चल रही है. अपने इलाके (टेरेटरी) पर नियंत्रण और मादा के लिए बाघों में आए दिन टकराव देखने को मिल रहा है.
पूरा जंगल दहाड़ों से गूंजा

इस संघर्ष से न केवल पूरा जंगल दहाड़ों से गूंज रहा है, बल्कि रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को भी बाघों के टकराव का रोमांचकारी नज़ारा देखने को मिल रहा है. हाल ही में, जोन नंबर तीन में मां (रिद्धि T-124) और बेटी (मीरा) के बीच टेरेटरी को लेकर जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसने वन्यजीव प्रेमियों को चौंका दिया.