/किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त फिलहाल स्थगित कर दी गई है. 22 अप्रैल 2026 को 66.56 लाख किसानों को ₹1000 मिलना था. अब नई तारीख जल्द घोषित होगी. ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग जरूरी बताई गई है.
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राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है. राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर साल अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाती है. यह सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अलग होती है. ऐसे में किसानों को दोनों योजनाओं का फायदा मिलाकर सालाना 9 हजार रुपये तक की सहायता मिलती है.
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राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 66 लाख से ज्यादा पात्र किसानों को हर साल 3 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि तीन किस्तों में किसानों के खातों में भेजी जाती है. वहीं केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से किसानों को 6 हजार रुपये अलग से मिलते हैं.
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इस बीच किसानों के लिए जरूरी खबर यह है कि योजना की छठी किस्त फिलहाल जारी नहीं हो पाई है. सरकार की तरफ से यह किस्त 22 अप्रैल 2026 को किसानों के खातों में भेजी जानी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इसका भुगतान अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया. अब किसान नई तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं.
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जानकारी के मुताबिक इस किस्त के तहत करीब 66.56 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जानी थी. कई किसान पिछले कुछ दिनों से अपने खाते चेक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किस्त जारी नहीं हुई है. सरकार की तरफ से जल्द नई तारीख जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है.
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अगर कोई किसान अपना नाम योजना की लिस्ट में चेक करना चाहता है तो वह घर बैठे ऑनलाइन स्टेटस देख सकता है. इसके लिए सबसे पहले सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां ‘Citizen Corner’ पर क्लिक करने के बाद ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति जानें’ वाले विकल्प को चुनना होगा. इसके बाद जन आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस देखा जा सकता है.
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सरकार ने साफ किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग जरूरी है. जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है या बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, उनकी किस्त अटक सकती है. इसलिए किसानों को समय रहते जरूरी दस्तावेज अपडेट कराने की सलाह दी जा रही है.
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वहीं जिन किसानों की किस्त नहीं आई है या स्टेटस में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं. वहां दस्तावेज जांच और योजना से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकती है. अब किसानों की नजर सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई है, क्योंकि छठी किस्त की नई तारीख जल्द सामने आ सकती है.