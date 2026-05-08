/किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त फिलहाल स्थगित कर दी गई है. 22 अप्रैल 2026 को 66.56 लाख किसानों को ₹1000 मिलना था. अब नई तारीख जल्द घोषित होगी. ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग जरूरी बताई गई है.