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राजस्थान को अब नहीं मिलेंगी फ्री दवा, 25 मार्च से बंद होने जा रही है ये सुविधा!

RGHS: राजस्थान में RGHS से जुड़े अस्पतालों और फार्मेसियों का भुगतान 7–9 महीने से लंबित, 25 मार्च से जयपुर OPD फार्मेसी में कैशलेस दवाओं की अस्थायी रोक. RAHA ने सरकार से भुगतान जल्द निस्तारण की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 23, 2026, 05:22 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 05:22 PM IST
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RGHS Cashless Scheme Might Suspended

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राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) से जुड़े अस्पतालों और फार्मेसी इकाइयों की वित्तीय स्थिति हाल के महीनों में बेहद चिंताजनक हो गई है. पिछले 7–9 महीनों से भुगतान लंबित हैं और हाल के 3–4 महीनों में स्थिति और गंभीर हो गई है. कई संस्थाओं के लिए नियमित संचालन बनाए रखना भी मुश्किल हो गया है.
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भुगतान में लगातार देरी के कारण अस्पतालों और फार्मेसी संचालकों पर सप्लायर्स और डीलर्स का दबाव बढ़ गया है. कई जगहों पर दवाओं की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे कैशलेस दवा वितरण की व्यवस्था को बनाए रखना व्यवहारिक रूप से कठिन हो गया है.