राजस्थान को अब नहीं मिलेंगी फ्री दवा, 25 मार्च से बंद होने जा रही है ये सुविधा!

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राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) से जुड़े अस्पतालों और फार्मेसी इकाइयों की वित्तीय स्थिति हाल के महीनों में बेहद चिंताजनक हो गई है. पिछले 7–9 महीनों से भुगतान लंबित हैं और हाल के 3–4 महीनों में स्थिति और गंभीर हो गई है. कई संस्थाओं के लिए नियमित संचालन बनाए रखना भी मुश्किल हो गया है.