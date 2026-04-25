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राजस्थान में जॉब्स का महाकुंभ, 21 नए औद्योगिक क्षेत्र से बदल जाएगी राजस्थान की किस्मत!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 25, 2026, 03:19 PM|Updated: Apr 25, 2026, 03:19 PM

RIICO 21 New Industrial Areas: रीको ने 2025-26 में राजस्थान में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं. अब तक 195 भूखंड आवंटित हो चुके हैं. इससे निवेश बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

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राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक बड़ा कदम उठाया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस अवधि में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं. सरकार का मकसद साफ है-राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हों. इस पहल को राज्य की औद्योगिक नीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है.
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रीको लंबे समय से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने का काम करता रहा है. इस बार भी कंपनी ने निवेशकों की जरूरतों और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए इन नए क्षेत्रों की योजना बनाई है. कोशिश यही है कि देश ही नहीं, विदेशों से भी निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हों और यहां अपने उद्योग स्थापित करें. इसके लिए जमीन, बुनियादी सुविधाएं और जरूरी अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है.
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इन 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को भूखण्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं. रीको की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक इन इलाकों में कुल 195 औद्योगिक भूखण्ड आवंटित भी किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है और लोग राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आगे आ रहे हैं. खास बात यह है कि ये आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किए गए हैं.
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सरकार और रीको का मानना है कि इन नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकसित होने से राज्य में निवेश का माहौल और बेहतर होगा. जब नए उद्योग लगेंगे तो उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे पलायन भी कम हो सकता है.
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इन औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. निवेशकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. इसके साथ ही सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम जैसी योजनाएं भी निवेशकों के लिए प्रक्रिया को आसान बना रही हैं, जिससे उन्हें अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते.
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विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसी तरह योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास होता रहा, तो आने वाले समय में राजस्थान देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है. खासकर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, और एमएसएमई सेक्टर में काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है.
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रीको की यह पहल राज्य के आर्थिक विकास के लिए अहम मानी जा रही है. नए औद्योगिक क्षेत्रों के जरिए न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे. अगर योजनाओं को इसी तरह जमीन पर उतारा गया, तो आने वाले समय में इसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
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