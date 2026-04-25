/राजस्थान में जॉब्स का महाकुंभ, 21 नए औद्योगिक क्षेत्र से बदल जाएगी राजस्थान की किस्मत!

1 /7

राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक बड़ा कदम उठाया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस अवधि में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं. सरकार का मकसद साफ है-राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हों. इस पहल को राज्य की औद्योगिक नीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है.