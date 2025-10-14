राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित

न्यूयॉर्क में राजस्थान की रूमा देवी ने अपनी मेहनत और सामाजिक कार्यों से विश्व मंच पर भारत का मान बढ़ाया है. महिला सशक्तिकरण और भारतीय लोक कलाओं को वैश्विक पटल पर पहुंचाने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क में आयोजित समारोहों में 'नारी शक्ति पुरस्कार' और प्रतिष्ठित 'दिवाली एट टाइम्स स्क्वेयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया.