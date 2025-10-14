Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित

Rajasthan News: 'थार की बेटी' रूमा देवी को न्यूयॉर्क में 'नारी शक्ति पुरस्कार' व 'दिवाली एट टाइम्स स्क्वेयर अवार्ड' से नवाजा गया. उन्होंने हजारों ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर भारतीय कला को वैश्विक मंच पर पहुंचाया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 14, 2025, 04:49 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 04:49 PM IST
1/7

राजस्थान की रूमा देवी

राजस्थान की रूमा देवी1/7
न्यूयॉर्क में राजस्थान की रूमा देवी ने अपनी मेहनत और सामाजिक कार्यों से विश्व मंच पर भारत का मान बढ़ाया है. महिला सशक्तिकरण और भारतीय लोक कलाओं को वैश्विक पटल पर पहुंचाने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क में आयोजित समारोहों में 'नारी शक्ति पुरस्कार' और प्रतिष्ठित 'दिवाली एट टाइम्स स्क्वेयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया.
2/7

लांग आइलैंड बीच पर शाही सम्मान

लांग आइलैंड बीच पर शाही सम्मान2/7
न्यूयॉर्क के लोंग आइलैंड के आउटलुक बीच पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में, अमेरिकी सीनेट के सीनेटर चार्ल्स ई. शूमर, भारत के महावाणिज्य दूत बिनया श्रीकांत प्रधान, और सफ़ोल्क काउंटी के कार्यकारी एडवर्ड पी. रोमाईन सहित हजारों अमेरिकन-भारतीयों की उपस्थिति में रूमा देवी को 'नारी शक्ति पुरस्कार' से नवाजा गया.