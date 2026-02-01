साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का नहीं खुल पा रहा राज, परिवार को जानने वालों ने पिता को लेकर कही बड़ी बात, पढ़ें क्या है नया अपडेट

1/7

साध्वी प्रेम बाईसा मौत की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है. मामले के नए अपडेट के अनुसार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का कारण अभी भी साफ नहीं हो पाया है. सूत्रों के मुताबिक उनकी मौत इंजेक्शन से नहीं हुई है और न ही शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान मिले हैं. पुलिस का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक और बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगा.