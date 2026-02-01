साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का नहीं खुल पा रहा राज, परिवार को जानने वालों ने पिता को लेकर कही बड़ी बात, पढ़ें क्या है नया अपडेट

Zee Rajasthan
Sadhvi Prem Baisa Update: जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत की गुत्थी अब भी बरकरार है. पोस्टमार्टम में इंजेक्शन या चोट से मौत की पुष्टि नहीं हुई. पुलिस एसआईटी जांच कर रही है, जबकि फॉरेंसिक व बिसरा रिपोर्ट का इंतजार है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Feb 01, 2026, 11:41 AM IST | Updated: Feb 01, 2026, 11:41 AM IST
साध्वी प्रेम बाईसा मौत की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है. मामले के नए अपडेट के अनुसार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का कारण अभी भी साफ नहीं हो पाया है. सूत्रों के मुताबिक उनकी मौत इंजेक्शन से नहीं हुई है और न ही शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान मिले हैं. पुलिस का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक और बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगा.
बता दें कि जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के चार दिन बीत जाने के बाद भी कई सवाल जस के तस बने हुए हैं. पैतृक गांव परेऊ, बालोतरा में समाधि संस्कार के बाद अब पुलिस ने जांच को तेज कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है, जो हर पहलू से जांच कर रही है.