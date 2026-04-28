/Photos: राजस्थान की वो नमक नगरी, जहां से पूरी दुनिया चखती है काले नमक का स्वाद!

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यहां सांभर नमक को बड़े-बड़े मटकों में भरकर कोयला, हरड़ और विशेष जड़ी-बूटियों के साथ उच्च तापमान पर घंटों पकाया जाता है.बता दें कि इसी प्रक्रिया के कारण नमक का रंग बदलता है और उसे अपनी विशेष गंध और स्वाद मिलता है.सांभर कस्बे की एक बड़ी आबादी की रसोई इसी काले नमक की भट्ठियों से जलती है. यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण नमक का प्रसंस्करण ही है.