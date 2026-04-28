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Photos: राजस्थान की वो नमक नगरी, जहां से पूरी दुनिया चखती है काले नमक का स्वाद!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 28, 2026, 09:36 AM|Updated: Apr 28, 2026, 09:40 AM

Rajasthan News: राजस्थान का सांभर अपनी पारंपरिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता की वजह से काले नमक का मुख्य केंद्र बना है. साथ ही जड़ी-बूटियों और चारकोल के साथ भट्ठियों में तैयार यहां का काला नमक न केवल देश बल्कि विदेशों में भी भेजा जाता है, जिस वजह से इसे नमक नगरी बनाता है.

Sambhar Black Salt1/6
राजस्थान की सांभर लेक को दुनियाभर में सिर्फ उसकी विशालता और सफेद नमक के मैदानों के लिए जाना जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह शहर काले नमक के उत्पादन का भी सबसे बड़ा केंद्र है. जो अपनी पारंपरिक बनाने की विधि और ऐतिहासिक महत्व के कारण सांभर को काले नमक का शहर कहा जा सकता है.
Sambhar Black Salt2/6
बता दें कि सांभर में काला नमक बनाना केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी पारंपरिक तरीका है. यहां का काला नमक अपनी शुद्धता और औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
Sambhar Black Salt3/6
यहां सांभर नमक को बड़े-बड़े मटकों में भरकर कोयला, हरड़ और विशेष जड़ी-बूटियों के साथ उच्च तापमान पर घंटों पकाया जाता है.बता दें कि इसी प्रक्रिया के कारण नमक का रंग बदलता है और उसे अपनी विशेष गंध और स्वाद मिलता है.सांभर कस्बे की एक बड़ी आबादी की रसोई इसी काले नमक की भट्ठियों से जलती है. यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण नमक का प्रसंस्करण ही है.
Sambhar Black Salt4/6
भले ही जोधपुर के फलोदी को भी इसके बड़े नमक उद्योग के कारण साल्ट सिटी की उपाधि दी गई है, लेकिन जब बात 'काले नमक' की आती है, तो सांभर का कोई सानी नहीं है. बता दें कि यहां से बना काला नमक न सिर्फ भारत में, बल्कि बड़े पैमाने पर विदेशों में भी भेजा जाता है.
Sambhar Black Salt5/6
बता दें कि आयुर्वेद में सांभर के काले नमक को पाचन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसे प्राकृतिक तरीके से जड़ी-बूटियों के साथ बनाया जाता है.
Sambhar Black Salt6/6
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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