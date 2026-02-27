Jaipur: सांगानेर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड को हरी झंडी
Rajasthan News: जयपुर जेडीए ने सांगानेर में 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड और 40 MLD के STP को मंजूरी दी है. 5 मार्च से सड़क का काम शुरू होगा, जिससे सांगानेर से मालपुरा गेट के बीच जाम खत्म होगा और साथ ही 100 कॉलोनियों को बेहतर सीवरेज सुविधा मिलेगी.
Published:Feb 27, 2026, 09:58 AM IST | Updated:Feb 27, 2026, 09:58 AM IST
राजधानी के सांगानेर इलाके में यातायात के दबाव को कम करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने एक बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है. जेडीए कार्यकारी समिति की 260वीं बैठक में सांगानेर एलिवेटेड रोड और नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के प्रस्तावों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है.
इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 240 करोड़ रुपए है और इसका निर्माण कार्य आगामी 5 मार्च से शुरू होने जा रहा है. जिसके अन्तर्गत सांगानेर फ्लाईओवर से कल्याणपुरा आरओबी तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनेगी.सांगानेर से मालपुरा गेट तक का सफर होगा आसान.