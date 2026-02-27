Jaipur: सांगानेर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड को हरी झंडी

राजधानी के सांगानेर इलाके में यातायात के दबाव को कम करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने एक बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है. जेडीए कार्यकारी समिति की 260वीं बैठक में सांगानेर एलिवेटेड रोड और नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के प्रस्तावों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है.