/Rajasthan News: 'सेठों के सेठ' सांवलिया जी में उमड़ा आस्था का सैलाब, एक महीने में ₹41.67 करोड़ का रिकॉर्ड चढ़ावा, देखें Photos

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में इस महीने रिकॉर्ड ₹41.67 करोड़ का चढ़ावा आया है. दानपेटी से निकले 33 करोड़ रुपये और भारी मात्रा में सोना-चांदी भक्तों की गहरी आस्था को दर्शाते हैं. व्यापारियों के 'पार्टनर' के रूप में प्रसिद्ध सांवलिया जी का यह अब तक का सबसे बड़ा दान संग्रह है.