/Rajasthan News: 'सेठों के सेठ' सांवलिया जी में उमड़ा आस्था का सैलाब, एक महीने में ₹41.67 करोड़ का रिकॉर्ड चढ़ावा, देखें Photos

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में इस महीने रिकॉर्ड ₹41.67 करोड़ का चढ़ावा आया है. दानपेटी से निकले 33 करोड़ रुपये और भारी मात्रा में सोना-चांदी भक्तों की गहरी आस्था को दर्शाते हैं. व्यापारियों के 'पार्टनर' के रूप में प्रसिद्ध सांवलिया जी का यह अब तक का सबसे बड़ा दान संग्रह है.
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मेवाड़ के आराध्य देव और व्यापारियों के 'बिजनेस पार्टनर' माने जाने वाले श्री सांवलिया सेठ के दरबार में श्रद्धालुओं ने अपना दिल खोलकर रख दिया है. चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित सांवलियाजी मंदिर में इस महीने चढ़ावे के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं.
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एक महीने की दानराशि का आंकड़ा 41 करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो मंदिर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.
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बीते 16 अप्रैल 2026 को भगवान की भंडार दानपेटी खोली गई थी, जिसकी गिनती सात चरणों में पूरी की गई. सातवें और अंतिम चरण की गिनती के बाद भंडार से कुल 33 करोड़ 21 लाख 63 हजार 539 रुपये नकद प्राप्त हुए.
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ये चढ़ावा भेंटकक्ष और ऑनलाइन माध्यम इकट्ठे हुए हैं. जिसमें मनीऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और भेंटकक्ष के माध्यम से 8 करोड़ 45 लाख 75 हजार 30 रुपये की राशि मिली. बता दें कि नकद और अन्य माध्यमों को मिलाकर कुल ₹41,67,38,569 का दान प्राप्त हुआ.
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नकद राशि के अलावा भक्तों ने अपने आराध्य को बहुमूल्य धातुएं भी अर्पित की हैं. जिसमें सोना 660 ग्राम 500 मिलीग्राम, चांदी 84 किलो 620 ग्राम. इतनी बड़ी मात्रा में सोना-चांदी मिलना श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है.
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मंडफिया का यह मंदिर देश भर के व्यापारियों के बीच विशेष पहचान रखता है. ऐसी मान्यता है कि व्यापारी अपने व्यापार में भगवान सांवलिया सेठ को एक निश्चित हिस्से का पार्टनर (साझेदार) बनाते हैं.
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व्यापार में लाभ होने पर भक्त अपनी मन्नत के अनुसार मुनाफे का वह हिस्सा मंदिर की दानपेटी में डाल देते हैं. यही कारण है कि यहां हर महीने करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है.