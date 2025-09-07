सवाई माधोपुर की वो जगह, जहां सीता माता ने काटा था वनवास!

सवाई माधोपुर के रणथंभौर के निमली खुर्द में अरावली पर्वतमालाओं के मध्य स्थित सीता माता मंदिर पर आयोजित होने वाला तीन दिवसीय मेला आज अपने पूरे परवान पर रहा. आस-पास के क्षेत्र सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने माता सीता के दरबार मे हाजरी लगाई और अपनी व अपने परिवार की खुशहाली की कामना की.