सवाई माधोपुर की वो जगह, जहां सीता माता ने काटा था वनवास!

Sita Mata Mela: सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित प्राचीन सीता माता मंदिर मेले का अंतिम दिन श्रद्धा व उत्साह से भरा रहा. हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों, पद दंगल और भंडारे ने मेले की रौनक बढ़ाई.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Arvind singh
Published: Sep 07, 2025, 07:58 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 07:58 PM IST
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर के रणथंभौर के निमली खुर्द में अरावली पर्वतमालाओं के मध्य स्थित सीता माता मंदिर पर आयोजित होने वाला तीन दिवसीय मेला आज अपने पूरे परवान पर रहा. आस-पास के क्षेत्र सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने माता सीता के दरबार मे हाजरी लगाई और अपनी व अपने परिवार की खुशहाली की कामना की.
बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मेला एंव मंदिर कमेटी द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया. मेले में पद दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया.