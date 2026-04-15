/पुलिस स्टेशन में बच्चों की एंट्री, भरतपुर में थाने के अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान!

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इस दौरान बच्चों को यह भी बताया गया कि जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने आता है, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज होती है. थानाधिकारी ने सरल भाषा में समझाया कि पुलिस किस तरह जांच करती है और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए काम करती है. इससे बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली को समझने में आसानी हुई.