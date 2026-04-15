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पुलिस स्टेशन में बच्चों की एंट्री, भरतपुर में थाने के अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान!

Written By : SAGAR CHAUDHARY | Updated: Apr 15, 2026, 03:59 PM

Bharatpur News: पुलिस दिवस पर भरतपुर के मथुरा गेट थाने में स्कूली बच्चों ने भ्रमण किया. थानाधिकारी हरलाल मीणा ने पुलिस कार्यप्रणाली, हेल्प डेस्क और इमरजेंसी नंबरों की जानकारी दी. बच्चों को जागरूक कर पुलिस का मित्रवत रूप दिखाया गया.

School Children Visited Police Station Bharatpur1/7
भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाने में आज स्कूली बच्चों के लिए एक खास शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का नेतृत्व थानाधिकारी हरलाल मीणा ने किया. बच्चों के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और रोचक रहा, जहां उन्हें पुलिस के कामकाज को करीब से समझने का मौका मिला.
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भ्रमण के दौरान थानाधिकारी हरलाल मीणा ने खुद बच्चों को थाने के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कराया. उन्होंने स्वागत कक्ष, मालखाना, हवालात और कंप्यूटर कक्ष दिखाते हुए वहां होने वाले काम की जानकारी दी. बच्चों ने बड़ी उत्सुकता से हर चीज को देखा और समझने की कोशिश की.
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इस दौरान बच्चों को यह भी बताया गया कि जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने आता है, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज होती है. थानाधिकारी ने सरल भाषा में समझाया कि पुलिस किस तरह जांच करती है और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए काम करती है. इससे बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली को समझने में आसानी हुई.
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कार्यक्रम में महिला एवं चाइल्ड हेल्प डेस्क के बारे में भी विशेष जानकारी दी गई. बच्चों को बताया गया कि यह डेस्क महिलाओं और बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग से काम करती है. यहां वे बिना डर और झिझक के अपनी बात रख सकते हैं.
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बच्चों को आपातकालीन सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया. उन्हें 100 और 112 जैसे पुलिस हेल्पलाइन नंबर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 1090 महिला हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से बताया गया. साथ ही यह भी समझाया गया कि जरूरत पड़ने पर इन नंबरों पर तुरंत कॉल कर मदद ली जा सकती है.
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थानाधिकारी ने बच्चों को बताया कि पुलिस समाज की मित्र है और उसका मुख्य काम लोगों की सुरक्षा करना है. उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनें और यातायात नियमों का पालन करें.
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पुलिस दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में हर डीएसपी सर्किल के एक थाने में इस तरह के भ्रमण आयोजित किए गए. इसी कड़ी में बच्चे भरतपुर के रुपवास थाने भी पहुंचे. इस पहल से बच्चे काफी खुश नजर आए और स्कूल प्रशासन ने भी पुलिस की इस सकारात्मक पहल की सराहना की.
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