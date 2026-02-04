जयपुर में चालान से बचने का नया जुगाड़! गूगल मैप बता रहा कहां खड़ी रहती है पुलिस, जानिए क्या है इसके पीछे की सच्चाई

इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जांच की गई. जांच के दौरान जयपुर शहर की तीन जगहों पर इस तरह की जानकारी सामने आई. पहली लोकेशन शिप्रा पथ, शांति नगर (मानसरोवर) थी, जहां मैप पर लिखा दिखा कि यहां पुलिस वाले होते हैं. दूसरी जगह बिरला मंदिर चौराहा रहा, जहां भी यही संदेश दर्ज था. तीसरी लोकेशन दादी का फाटक, झोटवाड़ा मिली, जहां लिखा था कि पुलिस खड़ी रहती है, हेलमेट पहनें, चालान काट रहे हैं.