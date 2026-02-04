Zee Rajasthan
mobile app

जयपुर में चालान से बचने का नया जुगाड़! गूगल मैप बता रहा कहां खड़ी रहती है पुलिस, जानिए क्या है इसके पीछे की सच्चाई

Jaipur Road Traffic Police: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गूगल मैप जयपुर और कई शहरों में पुलिस की मौजूदगी दिखा रहा है. इससे चालान बचने की संभावना बढ़ी, लेकिन सुरक्षा और कानून पालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Feb 04, 2026, 05:05 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 05:05 PM IST
1/7

Jaipur News

Jaipur News1/7
इन दिनों सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें दावा किया जा रहा है कि अब गूगल मैप जयपुर शहर के उन चौराहों की जानकारी भी दिखाने लगा है, जहां पुलिस ट्रैफिक चालान काटने के लिए तैनात रहती है. मैप पर कुछ जगहों पर ‘यहां पुलिस रहती है’, ‘हेलमेट पहनें’ और ‘चालान हो रहा है’ जैसे संदेश दिखाई दे रहे हैं.
2/7

Jaipur News

Jaipur News2/7
इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जांच की गई. जांच के दौरान जयपुर शहर की तीन जगहों पर इस तरह की जानकारी सामने आई. पहली लोकेशन शिप्रा पथ, शांति नगर (मानसरोवर) थी, जहां मैप पर लिखा दिखा कि यहां पुलिस वाले होते हैं. दूसरी जगह बिरला मंदिर चौराहा रहा, जहां भी यही संदेश दर्ज था. तीसरी लोकेशन दादी का फाटक, झोटवाड़ा मिली, जहां लिखा था कि पुलिस खड़ी रहती है, हेलमेट पहनें, चालान काट रहे हैं.