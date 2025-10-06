झुंझुनूं के पंडित जी ने खोला शरद पूर्णिमा का राज, चांदनी में बैठकर बनाएं अपने भाग्य!

आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा को हिंदू परंपरा में सबसे पवित्र रात कहा गया है. इस दिन चंद्रमा सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी चांदनी में अमृत के समान ऊर्जा होती है. ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से शरीर और मन दोनों को दिव्य शांति और शक्ति मिलती है.